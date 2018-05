Alfaro insiste en ir contra funcionarios que provocaron saqueo en Salud Jalisco

Guadalajara

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ha sido perjudicada durante la actual administración porque en esta se reportó falta de insumos de trabajo, falta de medicamentos en el programa Seguro Popular y el estado físico de los espacios de salud se han deteriorado. Para Enrique Alfaro Ramírez, candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano, la solución está en el combate a la corrupción, que ahora impera en la dependencia estatal.

En caso de ganar las elecciones, desde el primer día de administración como gobernador, aseguró Alfaro Ramírez, presentará las denuncias en contra de funcionarios de la administración del actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y de pasadas administraciones que han provocado. Eso ya lo había anunciado e insiste en que será una de sus primeras medidas.

“Lograr que la impunidad no vuelva a hacer presencia en una historia tan terrible como la que hemos visto en el sector salud. Vamos a presentar desde el primer día de administración, y estamos documentando y juntando los elementos para hacerlo, las denuncias penales correspondientes, que mientras saquearon al sector salud no acaben en la cárcel, no habrá política de combate a la corrupción verdaderamente comprometida y que dé resultados en Jalisco. Quien saquea al sector van a pagar las consecuencias de sus actos”; dijo.

Dice tener diversos elementos para acreditar que en Salud Jalisco hubo un desfalco y así presentar las denuncias. Pero nosólo se revisará a los funcionarios de la Secretaría. Alfaro Ramírez aseguró que también debe haber intervención con los empresarios que ofrecen servicio a la dependencia estatal. Precisamente, Carlos Lomelí, candidato por MORENA al gobierno de Jalisco, es dueño de la farmacéutica Lomedic.

“Ese va a ser un tema pero nomás no quiero que se enreden con asuntos electorales, pero esta idea de que puedes andar en la política, hablando de que representas el anti sistema y te dediques a hacer negocios con el sistema, va a dar mucho de qué hablar, estoy seguro que en los próximos días habrá que abordar este tema porque es un asunto que tiene que ver con este saqueo del que estamos hablando”.

