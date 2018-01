Prolifera venta de narco-repostería

Guadalajara

Mientras que autoridades sociedad civil y asociaciones debaten sobre la legalización del uso del Cannabis para fines médicos y recreativos en las calles cada vez es más frecuente la distribución de este enervante a través de alimentos procesados como bísquets, panqués, galletas entre otros, de acuerdo expertos pueden generar el mismo efecto que los cigarrillos de mariguana a diferencia de que es más complicado administrar la dosis que se consume.

La mariguana es una de las principales sustancias que se comercian y se distribuyen en las calles, además de que de acuerdo a datos oficiales, se encuentra entre las principales sustancias adictivas a nivel nacional.

La forma más habitual que existe para el consumo del enervante es el cigarro, y si bien hay antecedentes sobre los llamados brownies o pastelitos de mariguana, esta presentación cada vez se vuelve más popular y es más sencillo acceder a la misma, pero no sólo eso, sino que resulta ser más atractiva tanto para quienes distribuyen como para los consumidores.

Al sur de la metrópoli en la zona de Santa Anita, San Agustín, San Sebastián y el centro de Tlajomulco, con 50 pesos se puede adquirir un par de galletas elaboradas a base de mariguana; el producto se comercializa envuelto en bolsas de plástico transparentes, sin ningún tipo de distintivo en su interior y contiene dos panquecitos con la forma de ladrillos de no más de diez centímetros, cada uno de consistencia rígida como una galleta.

Gabriel, es consumidor desde hace 13 años, debido a que en su adolescencia sufrió una descarga eléctrica sobre una de sus piernas, de esta forma comenzó a consumir mariguana pero no mediante un medicamento o una dosis sugerida, sino a través del cigarro, lo cual señala le ayudaba a controlar el dolor que sentía.

Fue en este mismo año cuando por primera ocasión probó estos pastelitos y desde entonces el consumo de cigarro se ha reducido de manera considerable “ahorita ya no fumo casi nada, mejor me como las galletas porque es más fácil, tú sabes que el hábito de fumar no es bueno, además cuando te comes la galleta no genera ningún olor, el cigarro desde dos cuadras lo andas detectando”, indicó el entrevistado.

Por otra parte, el doctor Javier Robles Arellano, director del sistema de vigilancia epidemiológica, del Consejo Estatal Contra las Adicciones, señaló que ya tienen conocimiento de que este producto comienza a proliferar, y explicó que en cuanto a los efectos que causa, estos se parecen mucho a los que ofrece el cigarrillo de mariguana, sin embargo, al ser consumidos como alimento, el proceso de digestión es lo que marca la aparición de los efectos, en tanto que el cigarro es prácticamente instantáneo.

En las dos te acerca a situaciones de riesgo, si una persona la consume por la vía digestiva y no está preparada, es decir, que no sepa que la consumió, puede tener sudoración, baja la presión, el paciente puede desmayarse, aumenta la frecuencia cardiaca, pero además, no se puede controlar la cantidad ni la dosis, “si es una persona alta o de gran peso, puede hacerle un efecto con cierta cantidad, y sí es delgado, una persona pequeña, entonces puede generarle efectos más severos”, indicó el doctor Javier Robles.

“Lo que está sucediendo es que el adolecente no tiene tanta percepción de riesgo por esto, se dejan llevar por otras personas y se animan, comienzan a usarla, y también pasa que cuando no se expone al fuego, no genera olor, entonces la persona puede haber consumido marihuana y es difícil de percibir”, agregó.

Este tipo de productos cada vez se vuelven más frecuentes entre los consumidores, se venden en algunos tianguis y colonias, algunos son de fabricación casera y a menor escala, sin embargo, recientemente en Ixtlahuacán del Rio, la Sedena aseguró una finca en donde se elaboraban galletas de mariguana a una escala mayor, lo que parece indicar, que la modalidad ya la ha adoptado grupos del crimen organizado.

CLAVES

El debate otra vez

Jueves 25 de enero

*El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, planteó la posibilidad de legalizar la producción, venta y consumo de mariguana en dos de los principales destinos turísticos del país como medida para combatir los niveles de inseguridad que afectan estos sitios. “Cuando menos en las zonas turísticas deberíamos legalizar el uso de la mariguana”, dijo en su participación en la Conferencia Anáhuac Perspectivas Turísticas 2018

Viernes 26 de enero

*El gobernador Aristóteles Sandoval en la inauguración de la Confederación Permanente de Congresos Locales (Copecol) pidió debatir el tema de la legalización en todo el país, no solo en zonas turísticas, Dijo que “para mí es muy claro y quiero insistir en lo que he venido diciendo un par de años. Es necesario abrir un debate respecto a la legalización d la mariguana, no sólo en lugares turísticos sino en todo el país, porque lo que está matando a nuestros jóvenes no es el consumo, es el trasiego y el tráfico de la droga”.

Viernes 26 de enero

*Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, respondió a la postura y planteamiento del gobernador Aristóteles Sandoval en la misma reunión de la Copecol. Su opinión fue que: “las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud, no hacen daño a la salud porque no sean ilegales. La ilegalidad deviene del daño a la salud. Yo creo que el debate debe que darse y lo que tenemos que analizar es no sí con eso se disminuye la violencia, en ese sentido si hiciéramos la despenalización de otras figuras delictivas que podrían seguir ocurriendo pero ya no tendríamos delitos porque ya no son tachadas como tales”

