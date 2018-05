Alertan sobre cirugías plásticas no certificadas

Monterrey

La Asociación de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos AC alertó a la población de que hay alrededor de 500 personas, que incluso no todos son médicos, y que ejercen la cirugía plástica y estética sin contar con la debida certificación.

Luis Fernando Lira, presidente de la Asociación, sugirió a la población que cuando soliciten un servicio de este tipo exijan al médico su certificado avalado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, para evitar correr riesgos en su salud.

Luego de su participación en una mesa de trabajo de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el especialista aclaró que hay instituciones educativas que al cursar una maestría dan un certificado en maestría estética, pero no es el que avala la asociación.

Dijo que los especialistas deben pertenecer a la referida asociación, ya que quienes sí están integrados tienen todo el proceso de entrenamiento formal.

Expresó que en Nuevo León no se tiene registro de alguna escuela que ofrezca servicios de capacitación para este tipo de médicos, pero que en otros estados del país sí hay.

Sin embargo, expresó que hay médicos de diferentes especialidades que ofrecen cursos de uno o dos días o de algunas horas con entrenamiento en procedimientos quirúrgicos relacionados a la cirugía plástica, pero no como escuelas.

“Ya se está registrando eso en salubridad, se les están pasando los datos para que ellos den la revisión en Regulación Sanitaria, para que chequen sus credenciales y qué es lo que se está haciendo y todo el fundamento.

“Aquí en Nuevo León de lo que nos hemos percatado es de que hay muchos médicos, o algunos que ni siquiera son médicos que ofrecen servicios en cirugía plástica, estética en particular y a nivel nacional, se tiene un estimado que son cerca de 4 mil 500 médicos en esa situación (no certificados), en Nuevo León no tenemos un censo de cuanta gente está en esas condiciones, nosotros suponemos que deben ser cerca de 500 en el estado, pero no tenemos una cifra exacta. Se calcula que en México somos cerca de mil 500 cirujanos plásticos y desafortunadamente hay más o menos unos tres a cuatro no cirujanos plásticos, por cada cirujano plástico que ejercemos bajo la ley”, declaró.

“Aquí el punto más trascendente es que la gente que busque un servicio en cirugía plástica, estética o reconstructiva, que vea que el médico que le está ofreciendo ese servicio sea un médico que esté certificado por cirugía plástica”, dijo.