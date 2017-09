No hay alerta sanitaria en Jalisco para consumo de refresco Seven Up

Guadalajara

En Jalisco no hay alerta sanitaria por consumo de refresco Seven Up, por lo cual esta bebida gaseosa se puede comercializar con normalidad en cualquier establecimiento, informó el secretario de Salud en la entidad, Antonio Cruces Mada.



"Aquí en Jalisco no tenemos ningún antecedente referente a las afectaciones o intoxicaciones por ninguna bebida de ese tipo de alguna refresquera... No hay hoy aquí en Jalisco una alerta referida a esta bebida ", dijo.



El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) indicó que este día se lleva a cabo una reunión entre las empresas refresqueras y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para analizar la situación y determinar acciones a seguir.

Detalló que ayer mismo tuvo comunicación con el comisionado de Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, quien le confirmó que la inmovilización del popular refresco de limón sólo se llevó a cabo en los estados de Sonora y Baja California a donde se inmovilizó el lote de botellas que se ha asociado sin confirmarse a la muerte de un hombre y la intoxicación de otras tres a diez personas por la presunta presencia de metanfetaminas en el refresco.



Cruces Mada insistió en que esta información es lo que desde anoche refieren medios de comunicación, pero la Cofepris emitirá hasta esta tarde un comunicado oficial.



Cruces Mada fue entrevistado por medios de comunicación previo a inaugurar el tercer Congreso de Tratamiento de las Adicciones en Niñas y Niños, donde reconoció el incremento de menores de edad consumidores de drogas ilícitas.

SRN