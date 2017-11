Ante feminicidios propone Inmujeres agilizar emisión de la Alerta de Género

Guadalajara

A poco más de dos años de que se dictaron en México las primeras declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dio a conocer hoy su propuesta de reforma para agilizar la emisión de este mecanismo. La idea es reducir a tan sólo dos meses el proceso de declaratoria.



El director jurídico del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, detalló en entrevista las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre las que sobresale eliminar el plazo de seis meses que hoy se exige, antes de declarar una Alerta de Violencia, para que el estado señalado implemente medidas establecidas en el informe de un grupo de trabajo.



Navarrete Gutiérrez resaltó que cada cuatro horas una mujer es asesinada en el país, seis mujeres por día. Citó un informe de la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, el cual refiere que en toda la región de América Latina y el Caribe se presentan 12 homicidios de mujeres al día, la mitad, ocurren en México.

El entrevistado sostuvo que estas cifras no significan que la AVG no fracasó, ya que “la Alerta es sólo una entre muchas más herramientas que deben implementarse… y tiene que ir acompañada de un profundo proceso de transformación social donde no tenga cabida la naturalización de la violencia hacia las mujeres”.



Una de las ventajas de la Alerta de Violencia es “la de colocar en el centro de la discusión pública el tema de la violencia contra las mujeres”, comentó, tras agregar que a diferencia de hace unos años, hoy el grado de indignación social está ayudando mucho, no sólo al reclamo de cambio social y cultural que necesita el país “sino a esta presión que se está ejerciendo para que las autoridades hagan su trabajo”.

El Inmujeres presentó la propuesta de reforma en Jalisco, al considerar que es un estado emblemático porque es el único estado que ha emitido por mutuo propio su mecanismo de alerta (llamada Alerta de Violencia contra las Mujeres, cuya declaratoria fue en febrero de 2016 para nueve municipios), porque es una de las dos entidades con un programa de atención a los huérfanos del feminicidio, y por la integración de las organizaciones peticionarias al grupo que da seguimiento a la Alerta.



En dos años tres meses desde que se estrenó el mecanismo nacional, se han emitido doce Alertas de Violencia de Género que cubren a 99 municipios.

En puerta podría estar la declaratoria de la AVG en la misma entidad jalisciense (dependerá del análisis de un grupo interdisciplinario al informe que entregó a la Conavim el gobierno estatal en días pasados).



Sin embargo, Pablo Navarrete resaltó que hay varios procesos de solicitud en puerta que podrían verse beneficiados con la reforma, que como es al Reglamento de la ley general, no requiere pasar por el legislativo sino por el decreto del Ejecutivo federal y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SRN