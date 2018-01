A Durango le urge la alerta de género

Durango

Julieta Hernández Camargo, inició desde hace 15 años el camino por la defensa de personas vulnerables, al observar las injusticias y violaciones de derechos humanos sobre todo de mujeres.

“El ser abogada, me ha servido mucho, porque primero conoces qué es el derecho y sabes qué puedes y no puedes hacer, por ejemplo en casos de violencia, muchas mujeres creen que es una obligación tener relaciones sexuales con el marido y sabes qué no, porque la ley contempla incluso la violación entre consortes".

“Hay violencia en Durango, tenemos 13 recomendaciones y si el gobernador acepta las conclusiones, tardaría otros seis meses en aplicarse".



La abogada lamenta que en la actualidad, la autoridad no ha podido garantizar la seguridad de las víctimas, pues se ha enfrentado casos en los que a pesar de que las víctimas expresan haber recibido amenazas y temen por su vida o de sus familias, al final por miedo retiran las denuncias y sus agresores no solo logran su libertad, sino que las víctimas reciben el castigo por “falso testimonio” y son recluidas en el centro penal.

Pese a que se trata de una tarea en la que se debe enfrentar a un “monstruo” de corrupción, Hernández Camargo dijo que ella no dejará su lucha, porque lograr un solo triunfo y que una mujer de cientos que sufren violencia, logre un castigo para su agresor, es una satisfacción personal que no se puede describir, pero que es un granito con el que estás dejando tu huella en esta vida, apuntó.

Durango a la espera de una alerta de género

Para la defensora de los derechos humanos, en este momento una situación de vital importancia es la alerta de género por la que se está trabajando, por lo que esperan que el próximo 2 de febrero se conozca la respuesta del gobernador para ver si acepta o no, las conclusiones.

"Recordemos que 3 organizaciones de la sociedad civil, una de La Laguna que dirige Sandra Sierra, “Si Hay mujeres en Durango” y “Nosotras, Nosotros”, enviamos una solicitud de alerta de violencia de género para La Laguna por el número de femenicidios y para la capital donde tenemos la tasa más alta de violencia intrafamiliar y de violaciones sexuales, nosotros no quitaremos el dedo del renglón, esta situación es preocupante”, aseguró.

Según explicó Hernández Camargo tener una Alerta de Género para el Estado, primero asusta a los gobiernos porque la Secretaría de Gobernación asume la solución del problema y entra con millones de pesos, que se aplican para la solución de la violencia, pero no les gusta a los Estados porque el recurso lo disminuyen de otros renglones que les importa más, que atender los problemas de las mujeres, agregó.

