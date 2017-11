Alerta, suman 52 casos sospechosos de dengue en el cañón de Bolaños

Guadalajara

Octubre registró un brote de 52 casos sospechosos en el cañón de Bolaños, sobre todo en la comunidad de Huilacatitlán donde se concentran 42 de los casos, dos más se presentaron en Bolaños y ocho en San Martín de Bolaños, de acuerdo con información de la Región Sanitaria 1, con sede en Colotlán. Si se toma en cuenta que Huilacatitlán tiene una población de poco más de 400 personas, se está hablando de una afectación del 10 por ciento de los habitantes de este lugar.

Mientras que en Guadalajara, funcionarios de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informan de dos casos sospechosos hasta el día de hoy, en el cañón de Bolaños la cifra de enfermos fue subiendo dramáticamente desde los primeros días de octubre. Para la segunda semana del mes había 23 casos, en la tercera semana se contabilizaron 43 y el más reciente reporte es de 52 casos, afirma el doctor José de Jesús González Curiel, director de la Región Sanitaria 1.

En los primeros días de octubre, pobladores de Huilacatitlán fueron cayendo en cama, como fichas de dominó. “Empezó mi vecino Mario, hijo de mi comadre Pepa. Luego siguió mi comadre y después mi compadre. Luego el otro hijo… Pero ya antes se habían enfermado Anahí y Miriam”, comenta Guadalupe Tello, actual regidora del Ayuntamiento de Bolaños. Ella también se enfermó.

La historia de dos mujeres

“Yo ni sabía del dengue. No sabíamos nada en el pueblo”, afirma Lupita Tello, quien primero creyó tener una fuerte gripa, pero se preocupó al sentir dolor en el estómago. Fue a Tlaltenango, Zacatecas, a hacerse unos análisis y le dieron medicamento para la fiebre tifoidea y las vías urinarias. Siguió empeorando.

Regresó a Tlaltenango con un gastroenterólogo, quien mediante un ultrasonido le detectó que su hígado estaba inflamado y ante el rumor que comenzaba entre sus vecinos, fue a San Martín de Bolaños a un laboratorio de análisis clínicos donde le diagnosticaron dengue y le dijeron que traía sus plaquetas muy bajas: 36 mil. “No sé cómo anda caminando”, le dijo la química. Además, sus encías ya sangraban por las mañanas y traía “muchas manchitas rojas en mi cuerpo, moretones”.

De inmediato fue llevada a Guadalajara por sus propios familiares, el sábado 7 de octubre, y la ingresaron a la Clínica 89 del IMSS. “Mi hija es enfermera del Centro Médico, ella se anduvo moviendo para que me atendieran pronto”, afirma la regidora Tello. “Me siento, cómo le digo, agradecida con Dios porque me dio otra oportunidad; la verdad, sí me vi mal”, agrega.

Otro caso de posible dengue hemorrágico es el sufrido por Ana Rosa Domínguez Benavidez, quien por sus propios medios acudió al Hospital de Primer Contacto de Colotlán, el domingo 8 de octubre. “Tenía calentura, un fuerte dolor de cabeza y de huesos. Me empezaron a salir puntitos, moretes en los pies, y ya era como tipo derrame de sangre”.

Ana Rosa Domínguez dice que nada le hicieron en el hospital de Colotlán y ni siquiera la llevaron a Zacatecas; su propia familia tuvo que pagar mil 300 pesos de ambulancia. Y en Zacatecas, por sus síntomas, decidieron trasladarla a la Clínica 89 del IMSS, en Guadalajara.

“Me dijeron que era dengue y las plaquetas bajas, en 37 mil. Estuve cinco días hospitalizada. A mi esposo también le bajaron las plaquetas, él tuvo casi los mismos síntomas pero menos intensos. A tres de mis chiquillos les pegó calentura y ampollas en la boca”.

Habla José de Jesús Curiel González Curiel, jefe de la Región Sanitaria 1. “Nosotros nos percatamos el viernes (6 de octubre) cuando Belén de la Rosa (doctora del centro de salud de Huilacatitlán) atiende a una paciente con signos y síntomas de dengue, en particular fiebre, dolor articular. Opta por hacer una prueba rápida. Esa prueba no nos confirma diagnóstico, solo nos aproxima, pero el sábado esta prueba se reporta positiva y el mismo sábado se identifican otros tres casos”.

De inmediato mandaron una brigada de 18 personas para hacer lo que se conoce como el derribo del mosquito adulto, a través de las nebulizaciones, y también visitas domiciliarias.

“Aunque eran casos sospechosos (el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica es el encargado de confirmar los casos a través de la plataforma nacional), nosotros actuamos en el entendido de un brote. Nuestras acciones así han sido”, afirma el doctor González Curiel.

La Región Sanitaria 1 también mandó dos médicos de apoyo a la doctora Belén de la Rosa y a la enfermera Rocío (las dos únicas personas de servicio en el centro de salud de Huila). Y el mismo 8 de octubre se mandaron dos casos de muestra al Laboratorio Estatal de Salud Pública, para su determinación. Posteriormente, y ante el incremento de personas con los síntomas, se mandaron tres nuevos casos a analizar, informa el director de la Región Sanitaria 1. Veintiséis días después, Martín López Rodríguez, director de Laboratorios de Salud Pública, de la SSJ, no tiene una respuesta.

Pánico en Huila

En lo referente a la atención de los enfermos, la Secretaría de Salud se vio rebasada, a decir de pobladores de Huilacatitlán, ya que decenas de personas salieron por sus propios medios a hacerse análisis a San Martín de Bolaños, principalmente, y uno que otro a Guadalajara y Zacatecas. Y el presidente municipal de Bolaños, Juan Carlos Rodríguez Mayorga, dice que el Ayuntamiento tuvo que ayudar con vehículos para el “traslado de enfermos a Colotlán. Esos días todos estaban con el miedo a los sancudos, de que en alguna de las picaduras pudiera ir la infección”.

Queda como anécdota, que el cura Carlos Aparicio Villarreal suspendió las misas del domingo 8 de octubre para evitar más contagios. “Fue como una precaución. Después en otra misa dijo que tuviéramos fe, que le pidiéramos mucho a la virgen y tuviéramos el cuidado de tener limpias nuestras casas”, dice Miriam Pinedo Moreno, quien también enfermó de dengue al igual que su esposo Francisco Javier Ávila Durán y su pequeño hijo, Thiago. “Pero el de nosotros no fue hemorrágico”.

Miriam y su familia fueron de las decenas de personas que fueron a San Martín de Bolaños a hacerse los análisis, a un costo de 450 pesos cada uno; es decir, que varias de esas personas no pasaron por el Centro de Salud de Huila. No todos estarían en su contabilidad de casos sospechosos. También sucedió que los repelentes se terminaron en las farmacias.

“Nosotros hicimos un repelente natural con clavo de olor, alcohol y una cucharada de aceite Menem. Todo hervido. ¡Y sí sirve!”, afirma Miriam.

Se le pregunta a Aarón Medina Sánchez, jefe del Departamento de Vectores Zoonosis, una hipótesis del por qué se dio el brote de dengue. “Huilacatitlán no era una zona con dengue”, responde. De acuerdo con los datos estadísticos de la SSJ, tienen detectados los municipios con mayor riesgo. Y ante la versión popular de que la escasez de recursos económicos en la Región Sanitaria ha provocado que el personal no salga a trabajo de campo y eso también repercutiera en el brote, comentó: “Tenemos recursos precarios. Y como tampoco podemos ir a todo el Estado, hacemos un muestreo estadístico y nos enfocamos ahí”, agregó.

Habitantes de Huilacatitlán, sin embargo, comentan que hubo otro brote de menor intensidad, hace ocho o nueve años, por lo que ya se esperaba el regreso del mosquito, posiblemente el Aedes Eghipty.

De acuerdo con datos de la SSJ, hasta la semana 42 del 2017 se reportan 560 casos de dengue en Jalisco, una cifra menor con relación al 2016, que esa misma fecha ya tenía un registro de mil 176 casos del tipo no grave.

“Estamos ante la presencia de un año muy bueno para Jalisco en torno al dengue, comprado con el año anterior”, declaró Mario Márquez Amezcua, recién nombrado director de Salud Pública.

El optimismo del funcionario estatal, contrasta con el ánimo de los pobladores de Huilacatitlán. “Cuando escuché en las noticias que sólo había un caso (declaración del ex secretario, Antonio Cruces Mada), quería agarrar el teléfono para decirles, ¡vengan para que vean por lo que estamos pasando!”, afirma Miriam Pinedo, quien al reportero de Voz del Norte y a mí nos hace un recorrido por su barrio para hablar con personas que padecieron o padecen los síntomas del dengue.

En sólo una cuadra contamos 19 casos sospechosos. En realidad, caminando por Huila se advierte que la gran mayoría de los casos se localizan en alrededor de cinco manzanas: en un área que comprenden las calles 16 de septiembre y la 5 de mayo, con dirección al cerro. En el otro extremo del poblado, casi no se registraron enfermos.

Y en el caso de la cabecera municipal, en Bolaños, donde la Región Sanitaria identificó sólo dos enfermos, nosotros platicamos con cuatro pacientes, por lo que el número de afectados pudiera ser mayor a las cifras oficiales.

Un mes después, la vida en Huilacatitlán más o menos regresa a la cotidianidad. Unos sufrieron, no pocos se asustaron y otros más gastaron dinero que no tenían contemplado. Y la Secretaría de Salud Jalisco sin una respuesta todavía.

El extraño caso de Mónica

Aunque se había sentido mala de una probable gripa, el sábado 7 de octubre Mónica Mireya Fregoso se presentó en la tortillería donde trabajaba. Ahí pasó toda la jornada laboral. Pero en la noche cayó en cama y al día siguiente la llevaron de emergencia a Zacatecas donde falleció a las 3:35 horas del 11 de octubre.

Ante el rumor de que Mónica falleció por el dengue, la Secretaría de Salud Jalisco afirma categórica: la causa fue cirrosis. Y efectivamente, el acta de defunción asienta: “Causas de la muerte: A) Choque hipovolémico, B) Hemorragia de tubo digestivo alto y C) Diabetes mellitus tipo II.

La familia de Mónica se muestra extrañada. “Un médico nos dijo que la cirrosis y el piquete del mosco ese, es casi las dos cosas. Nos dijo que se debía hacer la prueba”, dice María del Rosario Fregoso, tía de Mónica. Si bien la familia reconoce principios de cirrosis, afirman que Mónica estaba bien, hacía su vida normal hasta que comenzó con “dolencia de huesos, fiebre, se la pasaba acostada”.

Lo mismo que le estaba sucediendo a sus vecinos. La Secretaría de Salud Zacatecas aceptó dar una entrevista sobre este caso la próxima semana. Por lo pronto queda la duda de si Mónica Mireya Fregoso, de 32 años, quien dejó dos niñas pequeñas, es o no el primer fallecimiento por dengue en Jalisco del 2017.

MC