Alertan por estafas en línea para tramitar el pasaporte

Monterrey

Le pidieron efectuar un importe cercano a los cinco mil pesos para obtener el pasaporte mexicano con vigencia de 10 años en una tienda de conveniencia. Al efectuar el pago, se quedó esperando a que le asignaran la cita, pero ya jamás le contestaron en línea…

Una vecina del sector San Ángel en San Pedro denunció esta presunta estafa en el trámite del pasaporte realizado en el sitio web www.citarenlinea.net, donde ofrecen el supuesto documento.

La residente sampetrina, quien se identificó, pero pidió reservar su nombre, denunció el hecho en forma pública para que nadie más caiga en manos de éstos a los que llamó “ladrones”.

Narró que a través del buscador Google abrió el portal de trámite para el pasaporte mexicano y se encontró “en primera fila” el sitio web en cuestión, pero admitió que no vio a primera vista que su terminación en “.net”, en lugar de “.gob.mx.

“Me pidieron los datos personales, correo y número telefónico y mi CURP para asignar la supuesta cita”, dijo.

“Posteriormente me pidieron que si hacía el pago por American Express o en un Oxxo para hacer la cita”.

Eligió la segunda opción. La sampetrina realizó el pago que ascendió a cuatro mil 995 pesos, - cinco pesos fue de comisión- en la tienda como opción y depositada a la cuenta número 4766 8406 7039 3599.

“Es importante que el público sepa que las primeras ligas que aparecen en el navegador son anuncios, no son páginas oficiales. Yo no lo sabía. Al hacer el pago nunca me mandaron mensaje alguno y quedaron de mandar confirmación por correo, pero nunca más hubo contacto”, indicó.

La vecina debió realizar por segunda vez el trámite con un importe real de dos mil 550 pesos –la mitad de lo pagó por el trámite falso-, tras darse cuenta de cayó en una estafa en línea.

Cuando acudió a las oficinas enteró de los hechos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el personal le informó que había muchas quejas interpuestas sobre el mismo tema, pero que no ellos no podían resolver el problema.