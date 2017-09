Alcoholímetro no se suspenderá por festejos

Torreón, Coahuila

En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias, Jorge Luis Morán Delgado, alcalde de Torreón recomendó un consumo responsable de alcohol a la población este fin de semana. Dio a conocer que no se suspende el operativo del alcoholímetro.

Se trata de desarrollar actividades con saldo blanco y pacíficas como lo han sido en los últimos años todo tipo de festividades.



Existe un buen ambiente para que este viernes, se realice la ceremonia de Independencia en la Plaza Mayor. Existe un dispositivo de seguridad importante en donde participan los tres niveles de gobierno.

"El alcoholímetro no se suspende, pero la autoridad será sensible este fin de semana. Si bien en la generalidad no habrá detenciones, sí se hará en casos donde el chofer ponga en peligro su vida, la de su familia o la de otros conductores. No será represivo ni con el afán de levantar multas. Será muy consciente”, afirmó.

crc