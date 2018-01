Alcaldesa se enoja por reclamos en obras del centro

Lerdo, Durango

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, abrutamente señaló que no volverá a hacer obras en el centro, luego de cuestionarle la calidad de los trabajos realizados en banquetas y que que generaron inconformidad de los habitantes.

"Es una gente que nada más está viendo a ver qué haces, para luego salir y agarrar tajada política porque no son instancias ni son expertos", enfatizó.



Destacó que tendrán beneficio para el municipio y especialmente para personas con discapacidad, además la calidad esta comprobada por laboratorios que han analizado el material, por que pidió comprensión de los vecinos.

Aclaró que la garantía de un año que tiene la obra es en lo relacionado con 'vicios ocultos', pero en la estructura es de 25 años.



Además destacó que los vecinos no son expertos en la obra o de lo contrario que presenten un dictamen técnico, mientras que ella tiene cinco instancias que la supervisan como un laboratorio de ingeniería.



De igual forma aclaró que la obra no se recibirá por el Ayuntamiento si no está bien elaborada.



Al continuar con los cuestionamientos en relación a las molestias de los ciudadanos señal: "Esta es la última obra que les hago, no les vuelvo a hacer absolutamente nada en el centro, me voy a dedicar a otras cuestiones porque es una gente que nada más está viendo a ver qué haces, para luego salir y agarrar tajada política porque no son instancias ni son expertos", enfatizó.





dcr