Falta de habilidades digitales, problema de alcaldes: IAPEM

Mauricio Valdés Rodríguez, titular del Instituto de Administración Pública del Estado deMéxico (IAPEM), señaló que cada trienio los presidentes municipales van adquiriendo el conocimiento con el trabajo del día a día, pero como cuando ya aprendieron, se tienen que ir; sin embargo, el principal problema que se presenta es la carencia de habilidades digitales.

“Las administraciones locales, desafortunadamente son analógicas y hoy se requiere que sean digitales. Pudiéndoles facilitar todos los procesos, al no tener estetipo de habilidades, las cosas se les siguen dificultando”.

TE RECOMENDAMOS: "Despidos" para 40 servidores públicos y directores

Rendir cuentas al Órgano Superior de Fiscalización de Estado de México (OSFEM), por ejemplo, sería tan sencillo como dar un clik si tuvieran digitalizada la información del ejercicio presupuestal, lamentablemente, mencionó, cada mes muchos llegan con montones de cajas con documentos para entregar sus cuentas.

“Estamos absurdos, pueden hacerlo si diario registraran sus actividades, muchos por desidia pero otros porque no lo saben, les faltan estas aptitudes”.

Además subrayó que a estas alturas no hay disculpa ningún ayuntamiento por pequeño que sea no puede ni debe carecer de estas capacidades.

La distancia y la falta derecursos, enfatizó, ya no son un pretexto, pues el internet, los acerca a una infinidad de cursos y talleres.

“No importa donde estén hoy pueden tener comunicación con gobiernos de España, no hay disculpa, lo único que hay es responsabilidad o irresponsabilidad”.

Asimismo señaló que independientemente de a quien pongan en el cargo o las áreas más importantes no se interesan porcapacitar a su personal.

“No le tienen confianza a la preparación, creen que saben más sentándose en la silla del funcionario, como si fuera por osmosis el aprovechamiento del conocimiento. Por ser presidentes municipales piensan que dominan el cargo, lo cual es una mentira”.

Finalmente Valdés Rodríguez, expresó que para contrarrestar esta situación el IAPEM cuenta con diversas opciones de actualización que ofrecen una gama de posibilidades muy extensas a los alcaldes.

“Contamos con el manual del regidor, en el cual se dice lo que deben hacer y cuáles son sus responsabilidades, lamentablemente las respuestas son evasivas y nada contundentes”.

MMCF

MauricioValdés Rodríguez, titular del Instituto de Administración Pública del Estado deMéxico (IAPEM), señaló que cada trienio los presidentes municipales vanadquiriendo el conocimiento con el trabajo del día a día, pero como cuando yaaprendieron, se tienen que ir; sin embargo, el principal problema que sepresenta es la carencia de habilidades digitales.

“Lasadministraciones locales, desafortunadamente son analógicas y hoy se requierenque sean digitales. Pudiéndoles facilitar todos los procesos, al no tener estetipo de habilidades, las cosas se les siguen dificultando”.

Rendircuentas al Órgano Superior de Fiscalización de Estado de México (OSFEM), porejemplo, sería tan sencillo como dar un clik si tuvieran digitalizada lainformación del ejercicio presupuestal, lamentablemente, mencionó, cada mesmuchos llegan con montones de cajas con documentos para entregar sus cuentas.“Estamos absurdos, pueden hacerlo si diario registraran sus actividades, muchospor desidia pero otros porque no lo saben, les faltan estas aptitudes”.

Ademássubrayó que a estas alturas no hay disculpa ningún ayuntamiento por pequeño quesea no puede ni debe carecer de estas capacidades. La distancia y la falta derecursos, enfatizó, ya no son un pretexto, pues el internet, los acerca a unainfinidad de cursos y talleres. “No importa donde estén hoy pueden tenercomunicación con gobiernos de España, nohay disculpa, lo único que hay es responsabilidad o irresponsabilidad”.

Asimismoseñaló que independientemente de a quien pongan en el cargo o las áreas másimportantes no se interesan porcapacitar a su personal. “No le tienen confianza a la preparación, creen quesaben más sentándose en la silla del funcionario, como si fuera por osmosis elaprovechamiento del conocimiento. Por ser presidentes municipales piensan quedominan el cargo, lo cual es una mentira”.

FinalmenteValdés Rodríguez, expresó que paracontrarrestar esta situación el IAPEM cuenta con diversas opciones deactualización que ofrecen una gama de posibilidades muy extensas a losalcaldes. “Contamos con el manual del regidor, en el cual se dice lo que debenhacer y cuáles son sus responsabilidades, lamentablemente las respuestas son evasivasy nada contundentes”.