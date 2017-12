Alcalde acusa a los marinos de abusos en la región costa

Guadalajara

El presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello García -donde fue asesinado el jueves pasado el diputado local por el PRD Saúl Galindo Plazola-, en una sesión oficial de trabajo acusó a elementos de la Marina Armada de México de realizar operativos irregulares, vestidos de civiles, irrumpiendo en domicilios, utilizando drones y helicópteros y causando temor entre la población de la Costa de Jalisco.

De acuerdo con la minuta levantada en la más reciente sesión de la comisión de seguridad de la región Costa, la cual integran los presidentes municipales de la región, el alcalde de Tomatlán pidió la palabra para exigir que se atendiera esta situación irregular.

En dicha sesión, Tello García refirió: "En nuestro municipio la situación es más grave, ya que con nosotros ya se presentaron 4 homicidios en mi municipio donde se utilizó un helicóptero para atacar a los civiles en esa ocasión".

"Es preocupante no saber de dónde dependen estos elementos, ya que las autoridades de Marina no saben de quién dependen estos elementos. Han vulnerado los derechos de los habitantes de mi municipio, hay una persona desaparecida, se han metido a las casas a violentar a los habitantes.

Tenemos mucha incertidumbre (con) esta situación ya que nuestro papel es la seguridad social y la de ellos el proteger a la ciudadanía cuando lo que está haciendo hay mucho temor ya que la ciudadanía no denuncia por temor”.

Según el escrito, el cual está firmado por los alcaldes que asistieron a la misma, el primer edil de Tomatlán detalló el uso de tecnología por parte de los supuestos marinos para molestar a los ciudadanos de la región.

“Incluso, están violentando mucho la privacidad con un dron el cual está a todas horas vigilando a las personas (…) En el caso de mi municipio, en lugar de dar seguridad ellos están dando inseguridad por lo que manifiesto mi inconformidad a la manera de la actuación de estos elementos que incluso andan de civil y armados. Por lo que es necesario informar a los altos mandos de esta situación para que conozcan el actuar de sus elementos”, habría dicho el munícipe de Tomatlán.

De acuerdo con otro de los participantes a la sesión, causa incertidumbre la operación de estos elementos “Es preocupante la situación que se está presentando, debemos ser precisos en este tema para que el actuar que estamos realizando sea correcto, es muy preocupante que los elementos que se ostentan como marinos no están ni identificados ni las unidades en las que patrullan”.

A la sesión acudieron los presidentes municipales o representantes de los Ayuntamientos de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Cihuatlán y Tomatlán.

Este viernes el mismo edil de Tomatlán declaró también a medios de comunicación su preocupación por esta situación; “Ahora sí que no sabemos si son o no son marinos o son malhechores, porque según los reportes que tenemos es cuando han hecho eso andan en carros que no son oficiales en revuelta con carros oficiales. Andan con tenis, andan con camisas que no son oficiales”,señaló en esa ocasión.

El jueves pasado fue asesinado en Tomatlán el legislador perredista, pero dos días antes, a unos metros de la cabecera municipal de La Huerta fue encontrado el cadáver, con huellas de violencia, del dirigente social y representante de Movimiento Ciudadano en el municipio, Salvador Magaña, quien había sido privado de su libertad días antes.

SRN