Arranca campaña el candidato independiente por Tlaquepaque

Guadalajara

Arrancó la campaña del único candidato independiente al gobierno de Tlaquepaque, Alberto Alfaro. Al más viejo estilo del priismo, se repartieron entre lo que fueron lonches y refrescos, mientras que otros compraron sus cervezas para mitigar el fuerte calor.

El evento se realizó este domingo en la plaza principal de la delegación de las Juntas, en Tlaquepaque, en un evento que lo último que promovió fue la austeridad.

Tres bandas musicales, entre ellas la famosa agrupación Agua de la llave, entonaron más de una veintena de melodías en un espectacular escenario que presumía una enorme pantalla de led.

Al menos unas dos mil personas, provenientes de distintas colonias de Tlaquepaque se dieron cita al evento. Originalmente la campaña iniciaría a las 18:30 horas, pero como el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez, conocido como “El Bronco” llegó retrasado, debido a que el vuelo que tomó de Chiapas a Guadalajara, en donde tuvo otro evento, no salió a tiempo.

Finalmente arribó “El Bronco”, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Fue recibido por el candidato independiente a la alcaldía de Tlaquepaque, Alberto Alfaro; ambos se abrieron camino entre la multitud que los recibió con dadivas.

Ambos políticos llegaron al escenario. El primero en tomar la palabra fue Alberto Alfaro: “gracias por estar aquí Jaime Rodríguez `El Bronco´, nuestro próximo Presidente de la República, vamos hacer a Tlaquepaque y a México independiente”.

Después “El Bronco” tomó la palabra; tras prometer que les mochará las manos a los políticos corruptos, Jaime Rodríguez convirtió su discurso en una homilía religiosa.

“Les voy a pedir tantito silencio porque voy hacer una reflexión. Creen en Dios, cuántos de ustedes creen en Dios, levanten la mano, yo también creo en Dios. Dios ha sido muy generoso conmigo a pesar de las friegas que me puso en el pasado. Hoy estoy aquí porque les dije que le hice una promesa a mi hijo y eso me mueve, eso me tiene aquí, no me interesa la banda presidencial, esa la voy a mandar al museo porque el que se la pone se enferma y enferma”.

