Tras 45 años de trabajo, “hoy ya no se me escurre la mezcla”

Valle de México

"Ya no se me escurre la mezcla después de 45 años en dedicarme al oficio de albañilería, sin embargo, en el transcurso del tiempo, he notado que se ha perdido en cierto grado la tradición por el festejo de la Santa Cruz y el Día del Albañil", dijo el maestro, Gonzalo Nava Barrios de 61 años.



Ayer, salió a las 6:30 horas de su casa, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, donde tomó su bicicleta para pedalear hasta la calle 19 de la colonia Las Palmas en Ciudad Nezahualcóyotl, y llegar a las 7:45 e iniciar labores a las 8:00.



El día 3 de mayo se festeja en México la Santa Cruz, pero esta celebración pasó inadvertida para Gonzalo y dos de sus trabajadores. En la casa que construye actualmente, un ayudante subía arena a un segundo piso a través de una escalera metálica, con el bote en la espalda y sin utilizar poleas como apoyo; otro de ellos realizaba el aplanado en un tendido sin protección a los lados ante la falta de recursos para realizar la obra.



Todos estaban ocupados, no hubo festejo, solo una dura faena como ocurre a diario, pese a ello Nava Barrios aceptó narrar parte de su vida en este agotador oficio en el que las fechas especiales han dejado de serlo por el compromiso laboral.

"Yo me organizo para construir el segundo piso de esta casa de acuerdo a lo que haga durante el día, es decir, por destajo, por ello es necesario avanzar y dejar de lado las celebraciones.



"Hay veces que no hay tiempo para festejar, de hecho me olvidé que hoy es el día de la Santa Cruz... como ya no tomo alcohol y me dedico a mis tareas, no me distraigo en otros asuntos".



Inició el oficio a los 16 años porque necesitaba apoyar con los gastos de casa. Comenzó en como ayudante, cargando tabiques, arena, grava y haciendo mezcla.

Con el tiempo se convirtió en oficial y hoy es un maestro de la albañilería.



Afuera de la vivienda que edifican se encuentra un cerro de arena, uno de ellos estaba a cargo del aplanado grueso a la pared que da a la calle. Mientras tanto Gonzalo cubría las paredes del interior; el tercer miembro acarreaba los materiales.



El maestro Nava estudio la primaria pero no hubo para más, aunque reconoció que le gustó su oficio. "Es difícil esto al principio, en cierto grado... me costó mucho trabajo pegar tabique, pero después fue fácil levantar una pared con apoyo del plomo y que no vayan chuecas la hiladas, hoy no se me escurre la mezcla".

