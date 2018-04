Alarma violencia en México: presidente de Episcopado

Guadalajara

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega pidió a los fieles reflexión sobre el estado de violencia que vive México: “es alarmante, una cultura de desprecio por la vida (...) tenemos que reflexionar, pedir, para que recuperemos el valor de la dignidad de la vida humana” les dijo durante la homilía de la celebración eucarística de la ordenación episcopal de tres nuevos Obispos Auxiliares.

Subrayó que los esquemas de seguridad implementados por las autoridades han fallado en garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en ese rubro, y agregó, éstas deberían aceptarlo.

“Tenemos que encomendar a nuestras autoridades, que desgraciadamente tienen que reconocer que sus esquemas que seguridad han resultado fallidos, no solo por la muerte de este sacerdote, sino por tantas vidas que son injustamente arrebatadas y que permanecen impunes”, lamentó.

El purpurado condenó el asesinato del sacerdote Juan Miguel Contreras, quien fue atacado el viernes pasado en su parroquia, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El líder eclesiástico, añadió que esperan justicia en este y en todos los casos similares. Por su parte, el Cardenal emérito, Juan Sandoval Íñiguez, dijo en entrevista colectiva que este asesinato es parte de la violencia que padece el país, y que alcanza no solo a la sociedad civil sino también a otros actores, y culpó a las autoridades por este problema, que cada vez se vuelve más común.

“Se asesinan sacerdotes y se asesinan periodistas y comunicadores, y se asesinan alcaldes y candidatos... Es parte de este desorden en el que las autoridades tienen la grande culpa, porque han dejado que la seguridad se les vaya de las manos”.

Señaló además que a las autoridades les hace falta voluntad y honradez para querido, “yo sé que muchos no han querido, y otros están coludidos con el crimen”.

Quien fuera Arzobispo de la ciudad, recordó que la obligación principal de un gobierno al asumir un cargo es dar tranquilidad y seguridad al pueblo, así como garantizar la paz. Por lo que pidió a los actuales gobernantes y a quienes buscan ocupar algún cargo en los próximos periodos, “que cumplan con su obligación, no les estamos pidiendo un favor, es su obligación y nuestro derecho pedirles la seguridad (…) y si no lo van a cumplir pues mejor que no se suban al tren”.

En este tenor, criticó además que las autoridades dejen el cargo antes de tiempo para buscar competir por otro puesto de elección popular, dejando sus responsabilidades, y añadió que los últimos meses de una administración, como lo son estos que estamos viviendo, suelen ser un desastre, “no hay cumplimiento del deber de gobernar al pueblo, son meses vacíos, los últimos de un periodo son meses vacíos”.

Por último, Sandoval Íñiguez invitó a los jóvenes a reclamar y exigir al gobierno que les brinde seguridad. “Es lamentable que estén perdiendo hasta a estudiantes, reclámenlo, vean por su futuro”, agregó.

MC