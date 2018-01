Alarma a ONG falta de filtros en Estado

Monterrey

Diversas asociaciones civiles "prendieron alarmas" luego de que se diera a conocer que el Gobierno del Estado designó como titular de la Dirección General de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública a Gerardo Morán Vidaurri, pero luego lo revocó del cargo debido a que contaba con antecedentes penales.

Juan Manuel Ramos, vocero de Redes Quinto Poder, cuestionó la falta de filtros para la designación de cargos en el aparato gubernamental y consideró alarmante que esto sucediera en el área de seguridad.

Y es que el Estado se retractó del nombramiento de Gerardo Morán Vidaurri argumentando que el funcionario en cuestión no aprobó los exámenes de control de confianza policial.

"Es muy penoso, primero, y luego alarmante, porque cómo el Estado con todo su aparato de personas que tiene para investigar, pues cómo es que se les pasó este pequeño gran detalle y eso tiene que prender todas las alertas porque, pues, ¿quién más no estará así dentro del Gobierno Estatal?. Eso no es algo que se deba pasar por alto tan fácilmente, no es una cosa menor.

"El tema de por qué él fue investigado, recluido o acusado digamos que es algo pues que ya le pasó o que tiene derecho que le pueda pasar, el asunto es cómo se le pasó a las personas que le sugirieron este nombre primero al gobernador interino (Manuel González), quién lo pasó, qué filtros tienen, es decir pues al parecer no hay tales filtros", mencionó.

A Gerardo Morán Vidaurri se le acusó de presuntamente apoderarse de 63 mil pesos de una pensión alimenticia que su despacho debía depositar en un juzgado familiar cuando fungía como jefe de la mesa de Amparo de la Secretaría de Seguridad Publica de Guadalupe.

Por este motivo fue recluido durante 24 horas en el penal del Topo Chico en el año 2015, bajo el delito de abuso de confianza.

Antonio Martínez, presidente de Alianza Cívica de Nuevo León, advirtió que con esto el gobernador interino, Manuel González, quedará bajo el escrutinio público en los próximos seis meses.

"Es importante que quienes ahorita están tomando las decisiones, Manuel González, y su equipo entiendan que estamos al pendiente y que, por tanto, no vamos a aceptar este tipo de errores sobre todo ya en la operación de gobierno.

"Es preocupante esto pero también esto da pie a que nos pongamos las pilas, en realidad todo el organigrama de procuración de justicia de investigación de lo que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos tendríamos que revisarlo", expuso.

Finalmente manifestó que sucesos como este minan la confianza de los ciudadanos y cuestionó que más funcionarios tengan señalamientos de este tipo.

"¿Es garantía de que quienes, en lo que es la procuración de justicia, en lo que es la investigación, en lo que tiene que ver la seguridad de la ciudadanía de Nuevo León, efectivamente están los mejores?", cuestionó.