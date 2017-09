Piden no alarmar por desabasto de diésel

Nuevo Laredo

Luego de que se diera conocer por parte de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, el desabasto que se generó por cinco horas del diésel en cinco estaciones, debido al retraso de pipas que provienen de refinerías del estado Texas.

Enrique Rivas Cuéllar, alcalde, pidió al sector transportista y quienes utilizan vehículos de motor a diésel, no caer en pánico por el presunto desabasto que se anunció en la ciudad.

Dijo no es una situación que genere caos, alarma o compras de pánico, cuando sólo se trata de una preocupación que pudiera darse, más no que no haya combustible suficiente para surtir las unidades.

Aseguró haber platicado con la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo sobre este tema, y le aseguraron tener suficiente diésel al momento, para cubrir las necesidades, en la espera de que las pipas surtan la refinería de Petróleos Mexicanos.

JACM