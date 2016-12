Monterrey hace ajustes a su plan de austeridad ante alza en gasolina

Monterrey

El municipio de Monterrey anunció que realiza ajustes a su política de austeridad con la intención de alistarse para enfrentar la dificultad económica que surja con el incremento al costo de la gasolina a partir de 2017.

Genaro García de la Garza, secretario del Ayuntamiento, comentó que se realizan los ajustes necesarios para que el aumento al combustible no afecte los servicios que brinda el municipio y precisó que independientemente de este aumento, la administración municipal ya aplicaba esquemas de ahorro como política del alcalde Adrián de la Garza para optimizar recursos.

TE RECOMENDAMOS: Gasolinas subirán hasta 20% en enero

"Estamos haciendo los ajustes necesarios para seguir brindando la seguridad, la Protección Civil y todos los servicios que se merecen los regiomontanos. La idea es seguir prestando como hasta hoy los servicios que se están haciendo y las recomendaciones o ajustes administrativos a los que me refiero son a una política integral de austeridad que ha venido implementando la administración del licenciado Adrián de la Garza, no sólo por esta medida, sino desde el inicio de la administración hemos estado haciendo los ajustes necesarios para ser más eficientes y optimizar no sólo los recursos de la gasolina, sino todos y cada uno de los recursos.

"En este momento no se han hecho los cálculos en ese sentido, pero lo que sí te puedo asegurar es que se garantizarán los servicios públicos", comentó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció hace días que a partir de enero el precio de la gasolina tendrá aumentos de hasta 20% en todo el país.

El aumento en las gasolinas será del 14.2 por ciento, en el caso de la Magna; de un 20.1 por ciento para la Premium y un 16.5 el diésel.

Los precios promedio a nivel nacional del 1 de enero al 3 de febrero serán de 15.99 pesos para la Magna; 17.79 la Premium y 17.05 el diésel; sin embargo el país se dividió en 90 regiones donde los precios serán variables.

"Sí, definitivamente, pues como es sabido, este tipo de medida que toma el Gobierno federal es en base a la Reforma Energética y bueno, si bien es cierto, en un primer momento se piensa que es un aumento, trae como consecuencia el libre mercado, la competencia, entonces el mejor servicio y eventualmente una mejora en los precios.

"En esta primera etapa que se están flexibilizando los valores de las gasolinas y del diésel, el municipio de Monterrey está tomando la noticia de que van a empezar estas medidas el primero de enero de 2017, estamos tomando las providencias administrativas para hacer los ajustes necesarios y correspondientes para que no se vea afectada en ninguna de sus partes, ya sea operativa o de administración el propio municipio de Monterrey", declaró.

PZVB