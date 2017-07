AyD alista campaña y multas contra el despilfarro de agua

Monterrey

Sin saber cuánta es el agua que se pierde a diario por por el mal uso del recurso, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) multará, muy probablemente a través de los recibos, a los usuarios que despilfarren el vital líquido.

En entrevista para MILENIO Monterrey, Gerardo Valdés Valdés, vocero de Agua y Drenaje de Monterrey, reveló que el Consejo Jurídico de la paraestatal “ya dio luz verde” a implementar, primero, una campaña de aviso y concientización a todos los ciudadanos para saber las multas a las que serán acreedores en caso de no cuidar el agua.

En este sentido, explicó que como despilfarro entenderán que los usuarios que laven el carro, rieguen jardines y macetas, así como limpiar banquetas, todas estas con manguera.

A partir de ahí, detalló, las cuadrillas de Agua y Drenaje serán capacitadas para detectar a quienes hagan mal uso, posteriormente levantarán un reporte y notificarán en un primer aviso al usuario sin ninguna multa, ya para la segunda ocasión se hará efectiva la sanción.

Aunque todavía no tienen fijas las multas, el funcionario estatal reveló que estas podrían ir desde los 15 a los 20 salarios mínimos, es decir, de los mil 200 a los mil 600 pesos.

“Desgraciadamente estamos viendo que sigue aumentando el despilfarro del agua ¿En qué sentido? Pues vemos a mucha gente barriendo la banqueta con el chorro de agua, la calle, un montoncito de hojas empujándolas con el chorro de la manguera, hay gente que no atiende una fuga que tiene en su jardín exterior, gente que lava el carro con la manguera, en fin.

“Entonces vamos a lanzar una campaña que haga esa conciencia antes que tener que aplicar otras medidas y ya se están redondeando, me refiero a tener que sancionar aquella persona que sea sorprendida desperdiciando agua.

“Cuando hablo de redondear esta campaña es porque se está viendo con el área jurídica los temas legales de esto y cuáles serían los causantes de una sanción”, dijo.

Adelantó que la campaña la estarán lanzando a través de folletos y en panorámicos para informar bien a la gente y que a la hora de ser infraccionada no tenga margen de no haberse dado cuenta o no tener el conocimiento de las mismas.

“Primero se hará un aviso, las cuadrillas que se encargan de hacer las revisiones, recibirán una capacitación para acercarse al usuario y dejarle un aviso de que ha sido sorprendido desperdiciando el agua y que en una segunda visita entonces sí se le va a pedir que pase a las oficinas de Agua y Drenaje a pagar una multa”.

Otra de las medidas que están analizando implementar a quienes hagan mal uso del agua será reducirles el servicio.

Valdés Valdés alegó que jurídicamente no deberán tener ningún problema, ya que en la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León se contempla, desde hace 30 años, multar a quienes despilfarren el vital líquido.

Por ello, sostuvo que lo único que está haciendo la administración de Jaime Rodríguez es “desempolvar” la ley y retomar el tema de las multas a los usuarios.

“Esto de aplicar una sanción es algo que ya se practicaba desde hace 30 años, pero de alguna manera se dejó de hacer, y ahora, desgraciadamente, nos vemos en la necesidad de tener que desempolvar ante esta creciente inconsciencia de muchos habitantes de que creen que el agua va estar para siempre”, subrayó.

Otra de las problemáticas que presentan en la paraestatal, apuntó, son irregularidades en los medidores en empresas y negocios.

De igual forma, dijo desconocer cuánto es el líquido que se pierde, sin embargo, en este tipo de casos aseguró que en la mayor parte de los casos no se hace con dolo y es a causa de “una mala instalación”.