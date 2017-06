Municipio se compromete a resolver problema de agua

Matamoros, Coahuila

El secretario del ayuntamiento de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez, se reunió con los afectados del problema de agua en los ejidos y se comprometió a que para el 20 de julio el pozo de agua esté terminado y vuelvan a tener el líquido de manera regular.

Luego del bloqueo realizado sobre la carretera federal Matamoros - Torreón por habitantes de los ejidos La Esperanza, Benito Juárez, Corona, Andalucía, Vizcaya y El Consuelo, por la falta de agua en los sectores, el secretario llegó a un compromiso que firmó con los afectados.

Ante los cuestionamientos por el retraso en la obra que dará agua a los ejidos, el funcionario comentó que era asunto de la empresa, ya que era la que no había entregado en tiempo y forma, además en cuanto a los señalamientos de que la empresa no terminaba por falta de pago, solamente argumentó que "no había nada de manera oficial".

Los ejidatarios presentaron inconformidades ante la presión que saldrá del pozo, pues puntualizaron que era demasiada agua y podrían correr el riesgo de que se secara en pocos años, por lo que propusieron que solo se extraigan 40 litros, situación que será examinada por un experto.

Por último tanto ciudadanos como el secretario del ayuntamiento, concluyeron que se colocarían medidores en todos los hogares y que el reparto de agua por las pipas será sin fines partidistas, además de que harán un recorrido semanal al pozo de agua para verificar el avance de la obra.





LMG