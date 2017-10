Adeudan más de 10 mmdp los 45 organismos de agua

Toluca

El contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, señaló que actualmente los 45 organismos de agua que hay en la entidad adeudan más de 10 mil millones de pesos a proveedores o contratistas a corto y largo plazo, documentos comerciales así como otras cuentas.

"Tenemos gente a la que no se le llama la atención, lo que equivale a decir que tenemos instituciones precarias que no están cuidando el agua en los municipios ni es capaz de cobrar, imponer una sanción a quien hace mal uso, o hacer un procedimiento administrativo de ejecución para que pague".

Apuntó que mucha gente no liquida el servicio que usa, por ello en 2016 las respectivas autoridades captaron menos recursos que en 2015 y tienen un déficit cada vez más grande; es decir, si este año dedicaran todo lo que reúnen para saldar su deuda, no alcanzarían a cubrirla y por cada 100 pesos deberían 24 pesos más.

"La recaudación por el derecho de agua bajó de 6 mil 817 millones a 5 mil 918 millones".

Indicó que muchas instituciones no cobran por temor a los usuarios, las empresas y ciudadanos que teniendo algún grado de poder hacen como que no aceptan que deben y simplemente no pagan, y lo mismo pasa con el predial.

"Aunque la Ley de Agua del Estado de México establece que deben participar los ciudadanos del sector público y privado en distintas actividades para el cuidado del líquido, muchas veces no lo hacemos".

Enfatizó que es responsabilidad de los presidentes municipales que los 45 organismos funcionen bien, cobren el consumo del recurso, eliminen las tomas clandestinas y controlen las fugas.

Lamentablemente -indicó- las dependencias no han funcionado para lo que se pensó y no son autosuficientes, por lo que hace falta una vigésima primera reforma al artículo 27 Constitucional, que establezca la sustentabilidad y estén obligados a ser eficientes, especialmente para evitar que sean manejados con fines políticos.

