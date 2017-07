Campesinos sobreviven, mientras su tierra agoniza

San Pedro de las Colonias, Coahuila

El "marchemos agraristas a los campos, a sembrar la semilla del progreso", dice Isidro, quien por mucho tiempo trabajó en el campo sampetrino hasta que enfermó, ya no existe.

Ahora, afirma, el campesino ya no marcha ni siembra para progresar, solo lo hace, se puede decir por el gusto de seguir llamándose campesino, pero sin utilidad ni beneficio para su familia, todo, porque el campo está muriendo o lo han estado matando los mismos gobiernos.

"Antes el campo nos daba de comer, no solo sembrábamos el producto agrícola rector como lo es o lo era el algodón, no, qué va, sembrábamos calabacita, chile, frijol, maíz, en fin, en los bordos y cabeceras de nuestras parcelas, ahí sembrábamos los productos que cosechábamos para el hogar, para comer casi todo el año", dijo.

Comentan otros campesinos, se puede decir que jubilados, que el campo era sagrado, lo cuidaban y regaban con su sudor y hasta con sangre.

"Qué tiempos aquellos, cuando el Banrural daba costales de dinero al campesino, cuando el ejidatario estaba considerado en la pirámide social como adinerado":



Antes, no les importaba el intenso sol, el calor lo mitigaban con el agua que traían en un garrafón cubierto con tela, para que se mantuviera fresca, o simplemente descansando un poco debajo de un mezquite o de una enramada que construían entre parcelas.

"Trabajar en el campo se disfrutaba, ya que sabíamos que lo que sembrábamos y después cosechábamos, nos rendiría frutos en cuanto a nuestra economía".

"No éramos ricos, claro que no, pero al menos no nos faltaba el pan de cada día, aparte que nos manteníamos sanos por lo que comíamos, puro producto del campo, no enlatado como ahora", dijeron.

"Tierra sagrada que nos das el fruto de vida, el campesino no quiere morir, quiere seguir queriéndote, amándote, sembrándote y cosechando de ti, el amor a ti misma para donárselo a nuestros hijos, a aquellos que ya no ven, que eres nuestra fuente sagrada de fortalecimiento y de esperanza para que el campo sampetrino, no muera", son las palabras ya poetizadas que dice la gente del campo, que quiere seguir llamándose campesina.

Mencionan que desgraciadamente, el apoyo es nulo para el campo sampetrino, a parte que tienen que lidiar con dirigentes que se presumen salvadores, pero que en realidad solo luchan para mejorar su bolsillo y así, dejarlos más jodidos de lo que están, en contubernio con los gobiernos que en vez de apoyar, desgracian al productor.

"Qué tiempos aquellos, cuando el Banrural daba costales de dinero al campesino, cuando el ejidatario estaba considerado en la pirámide social como adinerado, cuando el "Oro Blanco", el algodón, valía y daba de comer a todas las familias sampetrinas, cuando Tata Lázaro era venerado y era considerado como el salvador y protector del verdadero campesino".

JFR