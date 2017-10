Suman trece agresiones sexuales en Uber y taxis

Guadalajara

La violencia contra las mujeres tendrá en 2017 un triste referente. Este año se destapó en Jalisco una cara más de este delito: las agresiones sexuales cometidas por choferes en contra de usuarias de taxis ejecutivos. La Fiscalía del Estado no tiene registros oficiales de casos similares en años previos.

De enero a septiembre, sin embargo, se han presentado en la entidad once denuncias por presuntas agresiones de carácter sexual cometidas por conductores del transporte ejecutivo conocido como Uber y otras dos denuncias por el presunto mismo delito que se achacan a conductores de taxis tradicionales (amarillos), refirió la titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de las Mujeres, Isabel Gallaga González.

"En ocasiones no podemos determinar si efectivamente son de la plataforma Uber o no, o de otras plataformas, en virtud de que en ocasiones, pues cuando (las usuarias) toman los transportes no verifican que efectivamente sea el vehículo que les fue enviado por la compañía. En ocasiones piensa la persona que es el auto y se sube, y al verificar nos damos cuenta que no era el que debían abordar porque desafortunadamente también, como le llaman, piratería, personas que se roban los pasajes de los Uber", describió Gallaga.

En entrevista con MILENIO Jalisco, la funcionaria apuntó que ante la falta de verificación de las unidades, el riesgo es mayor porque "evidentemente no hay un registro de los conductores", y por tanto ni garantías para las personas usuarias al hacer la contratación.

La entrevistada apuntó que el año pasado no se tiene detectado ningún asunto de presunta agresión sexual vinculado al servicio de transporte ejecutivo; lo que atribuyó en parte a que no se le había dado difusión a esta modalidad delictiva en taxis ejecutivos Uber o de otras plataformas. Al menos no en Jalisco.

En cambio los casos de delitos sexuales en taxis amarillos se habían reportado esporádicamente. Cabe citar que la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de las Mujeres, que comenzó a operar en octubre de 2015, no tiene reporte de ninguna agresión de carácter sexual en el transporte público (minibuses o camiones).

Gallaga González comentó que los casos identificados están en proceso, pero reconoció que es mayor el grado de dificultad cuando el imputado es un desconocido. Aun así conminó a que ante una agresión sexual las mujeres acudan lo más pronto posible a presentar la denuncia y a recibir atención.

Respecto a las edades de las afectadas por estas agresiones sexuales el rango va de 18 a 32 años de edad, y hay entre los casos alguno similar al de la joven Mara Castilla, quien desapareció el 8 de septiembre tras abordar un taxi ejecutivo Cabify en el estado de Puebla y fue privada de su libertad, violada y asesinada presuntamente por el conductor, Ricardo "N". El joven se encuentra en prisión bajo proceso por el delito de privación de la libertad y este de octubre, se espera que se lleve a cabo la audiencia para imputarle los delitos de violación y feminicidio.

A septiembre de este año la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de las Mujeres da cuenta de un total de 133 casos de violación cometidos en cinco municipios del área metropolitana de Guadalajara, y entre los avances en favor de las víctimas, la entrevistada destacó el protocolo de actuación y la atención integral que se les da en el Centro de Justicia para las Mujeres.

