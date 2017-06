CNDH condena agresiones a periodistas

Saltillo, Coahuila

En el tema de agresiones a periodistas el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que en cualquier época o periodo deben ser reprochadas, condenadas y se debe exigir que se aclaren las agresiones.

"Aquí no se trata de sexenios, se trata de que cada agresión no quede impune, lo he dicho, los mecanismos de prevención son importantes", expresó.

Lo anterior en relación a las declaraciones del Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, sobre que no es el peor momento para los periodistas y defensores de derechos humanos, comparando cifras de la actual administración con la de Vicente Fox.

"Tanto la CDHEC como la CNDH reprobamos cualquier agresión e intimidación hacia los periodistas y defensores".





"Ahora hay un compromiso de la CONAGO para crear unidades de atención que se armonicen con la federación, pero lo importante es que los responsables de las agresiones es que estén en las cárceles, por eso es que las comparativas no ayudan, lo que ayuda es que se esclarezca", subrayó.

En este sentido destacó la importancia en que tanto el Gobierno Federal como las Entidades asuman con el compromiso de cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH en febrero de 2016 en materia de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Refirió que del año 2000 a la fecha se tienen registradas 127 personas que han perdido la vida, periodistas y defensores de derechos humanos, del 2005 a la fecha 21 desaparecidos, del 2006 a la fecha 51 atentados.

Precisó que los estados con mayor incidencia en homicidios de periodistas es Veracruz, con 20 casos, Oaxaca con 15 Tamaulipas con 14, Guerrero con 14, Chihuahua 14, Sinaloa 7, Durango 5 y la Ciudad de México con 5.

JFR