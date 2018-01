Agencia Metropolitana exige pronta homologación de policías municipales

Guadalajara

Desde la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) se exigió a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) a que sean liberados los recursos proyectados para la homologación de salarios de 8 mil policías de ocho municipios metropolitanos, esto a pesar de que la dependencia estatal argumentó que los gobiernos municipales no ha cumplido con depuraciones y exámenes de control y confianza.

De esta forma, los ocho mil policías que laboran en ocho municipios del Área Metropolitana de Guadalajara no cobraron la primera quincena de este año con ajustes salariales, a pesar de que esto entraría en vigor al inicio del 2018. Al respecto habló Marco Valerio Pérez, administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad quien pidió que de manera inmediata se pueda lograr con el pago.

“Que hay circunstancias que administrativamente se resuelven de manera progresiva pero no se puede resolver de manera progresiva en un esquema de homologación salarial. Que no podemos hablar de justificaciones cuando se conocía esta política pública desde el 17 de septiembre del año pasado. Entonces, para nosotros es inexplicable y muy lamentable que existan hoy justificaciones en ese sentido y que además no veamos que existe un trabajo arduo para poder resolverlo de manera real”, dijo.

El administrador de la AMS afirmó que a partir del cuarto de enero se envió un oficio a la Sepaf y aseguró que la respuesta fue que la dependencia se encontraba de vacaciones y comenzaban actividades hasta el 8 de enero. Lamentó dichas respuestas a pesar de que el acuerdo entraría en vigor al arranque del 2018 y dijo que el convenio que municipios y la autoridad estatal se podía definir en una “mesa de trabajo de dos horas”.

Para la homologación de policías municipales se requerirían, de acuerdo a los cálculos de 2017, un total de 368 millones de pesos para la homologación de 8 mil policías. De ese total, el 50 por ciento lo pagarían los municipios, cada uno a partir del número de integrantes de cada corporación y la otra mitad del gobierno del estado. Sin embargo, el presupuesto aprobado para el Ejecutivo fue de 100 millones de pesos con posibilidad de ampliarlo hasta los 110 millones y requiere aportar 184 millones.

“Estoy seguro que vamos a tener que volver al Congreso en los próximos meses para que se genere la suficiencia de poder generar estos 170 y tantos millones de pesos que se necesitan por parte del gobierno del estado. Es de reconocer que sí se necesitan más, no es un tema menor”, agregó Valerio Pérez.

Los recursos asegurados al momento son 294 millones de pesos, lo que alcanzaría a cubrir hasta el mes de septiembre de este 2018. Por otra parte, se contempla continuar con el proceso para lograr la homologación de personal de la Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en la entidad. Se prevé que durante el mes de mayo se puede lograr una redirección del presupuesto estatal.

El objetivo de la homologación es que los municipios de ocho territorios del Área Metropolitana de Guadalajara ganen lo mismo que los elementos de Zapopan, mismos que tienen un sueldo superior a los 17 mil pesos mensuales. Los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán tienen un salario de mil 800 pesos mensuales.

