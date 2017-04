Sigue alta la afluencia de visitas a Playa Miramar

Ciudad Madero y Tampico

Mantiene Playa Miramar afluencia de bañistas durante esta segunda semana de la temporada vacacional, tan solo al corte de las 18:00 horas ingresaron 28 mil 419 visitantes en cuatro mil 207 vehículos y cinco autobuses tipo chárter.

El alcalde en Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno reiteró que los nidos de atención continuarán activos hasta el domingo 23 del mes en curso e hizo una invitación a los turistas y familias de la zona para que asistan al máximo paseo.

"Nosotros nos hemos preparado estratégicamente para convertir a Ciudad Madero en una aportación muy importante, para que la playa sea el destino turístico del sur de Tamaulipas y eso implica que se mantenga el trabajo operativo y de logística todo el año. Siguen llegando visitantes esta semana".

El edil argumentó que se debe de trabajar de manera permanente para aprovechar todas las fechas conmemorativas, todos los climas favorables en primavera y verano, pero no solamente de día sino también ser un atractivo nocturno, principalmente durante los puentes vacacionales.

"No solamente está abierto como lo ha demostrado para diferentes estados de la república, sino que se debe de ampliar el mercado de quienes visitan este máximo paseo".

Zorrilla Moreno afirmó que se debe de trabajar en unidad tanto sociedad civil como empresarios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira para que así se puedan fortalecer y desde ahí invitar a la iniciativa privada para que se sume.

Incluso un grupo de predicadores eligió Playa Miramar para efectuar un campamento familiar, al que asisten alrededor de 200 personas de diferentes puntos del mundo.

Scott Bergford, quien encabeza al grupo de convencionistas, detalló que "en enero venimos a inspeccionar la zona y nos gustó mucho; es por eso que decidimos en estas vacaciones regresar a Playa Miramar para reunir a todas las familias y realizar las conferencias en nuestra ciudad".

Asimismo explicó que en aquel viaje quedaron impactados por la limpieza y belleza de Playa Miramar, además que eligieron el hotel Arenas del Mar para hospedarse, que por su atención y comida les pareció ideal para la reunión en la que participan 68 pastores y sus familias provenientes de países como Noruega y Estados Unidos de las ciudades de Montana, Washington, California, entre otras; así como de la República Mexicana como Nuevo León, Baja California, León, Veracruz, Ciudad de México, y por supuesto, Tampico.

El pastor Scott Bergford resaltó que en cuanto a la seguridad "no hay nada de qué preocuparse, ni siquiera me he sentido inseguro, no sabía que esto había sido una zona insegura. Todo está muy bien".

Dijo que posterior a esta experiencia invitará a otros turistas internacionales a visitar la zona; "para que vean el océano, el clima, el sol y den una mirada hacia la alberca, todo está magnífico".

Destacó el turista la amabilidad y hospitalidad que les han brindado los empleados del aeropuerto y del hotel en el que permanecerán hasta el domingo 23 de abril.

Puntualizó que la gente de Ciudad Madero es maravillosa, amigable y simpática además de que el destino turístico del sur de Tamaulipas le parece tan bonito que le gustaría regresar en las próximas vacaciones.





