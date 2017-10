Afectados del 22 de abril presentan queja en CEDHJ por falta de medicinas

Guadalajara

La asociación civil 22 de abril, integrada por lesionados sobrevivientes de las explosiones de 1992, presentó en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco una queja en contra de la Secretaría de Salud por la falta de medicamentos para su atención.



Lilia Ruíz Sánchez, presidenta de 22 de abril en Guadalajara A.C. narró, tras realizar un plantón por la falta de medicina, que el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada se comunicó con ellos para ofrecerles una disculpa, después fijo como fecha para la entrega de las medicinas el lunes 16 de octubre a las 10:30 de la mañana, promesa que incumplió el funcionario, quien dejó plantados a los quejosos.



“Recibí una llamada del secretario particular del secretario de Salud, para decirme que su jefe estaba en una reunión muy importante y que no sabía si iba alcanzar a ir o iba a mandar alguien, que él volvería a comunicarse conmigo, a las 12 del día, nuestros testigos invitados tomaron la decisión de levantar un acta de hecho, y retirarse a otras actividades ya que el secretario no llegó, así como tampoco volvió a llamar su secretario particular, hasta entonces nos dimos cuenta que la promesa del secretario de firmar un compromiso fue con el único fin de resolver de inmediato su problema”, agregó.

“Nosotros no le importamos, hemos sido burlados una vez más, no nos cansaremos de repetir que esta es una injusticia, y es una lástima que a 25 años de 1992, no tenemos autoridades que nos puedan asegurar la atención médica”, exclamó Ruíz Sánchez.

Ante este conflicto, la asociación 22 de abril A.C. pide al gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval la cabeza del secretario de Salud.



Como parte de las medidas de presión para pedir la destitución del Antonio Cruces Mada, el próximo martes 24 de octubre se manifestarán afuera de Palacio de Gobierno.

