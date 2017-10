Afectados del 22 de abril pidieron la cabeza del titular de SSJ

Guadalajara

Por enésima vez afectados por las explosiones del sector Reforma en 1992 sufren el cierre de la farmacia que los provee de medicamentos, ante lo cual pusieron un ultimátum: pidieron la renuncia del secretario del Salud en Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada, y anunciaron que realizarán una serie de manifestaciones hasta que la situación se resuelva en definitiva.



“Exigimos que el secretario de Salud renuncie. Que se vaya, porque ya demostró que es incompetente, incapaz, que es insensible y no resuelve los problemas de la ciudadanía, porque nosotros sólo somos una parte de lo que está sufriendo el estado, así está toda la gente que depende del Seguro Popular”, afirmó la presidenta de la asociación 22 de abril en Guadalajara, Lilia Ruiz Chávez.



Los sobrevivientes de las explosiones de 1992 ofrecieron una conferencia de prensa este martes para anunciar la estrategia de lucha ciudadana y pacífica ante la suspensión del servicio de farmacia. Posteriormente una treintena de afectados protestaron ante las oficinas centrales de la SSJ, en la calle Baeza Alzaga.



“Tenemos ya cinco semanas que no recibimos medicamentos. Se suspendieron en la farmacia que nos entrega porque la Secretaría de Salud no les ha pagado desde hace más de un año, desde agosto de 2016”, precisó Ruiz en entrevista, tras destacar que es la sexta vez que el servicio se suspende, dejándolos sin la dotación de medicamentos que muchos deben tomar de por vida, desde analgésicos hasta fármacos para problemas cardiacos.



“Ya estuvo bueno que a más de 25 años de las explosiones nosotros estemos todavía batallando y tener que andar luchando de un lado a otro, con todo y nuestra discapacidad, nuestros dolores… para que nos den los medicamentos que mitiguen el dolor”, agregó la dirigente.



Lilia Ruiz señaló que no tienen queja contra el servicio médico que se les otorga en el Hospital General de Occidente. El problema empieza cuando no pueden surtir su receta a la que tienen derecho. “Somos sobrevivientes, los daños que se nos ocasionaron fueron por las explosiones y recordamos, porque ¿cómo lo vamos a olvidar? Que fue un hecho provocado por negligencia y corrupción de las autoridades”.



La presidenta de Abril en Guadalajara reiteró que los sobrevivientes no aceptarán inscribirse al Seguro Popular, porque éste no cuenta en con los medicamentos que requieren, que son de especialidad e incluso algunos de patente, porque las secuelas de sus padecimientos se han agravado con los años.



“Si tenemos 25 años tomando analgésicos, es lógico que tengamos que requerir de menos a más fuertes”, ejemplificó.



El programa de lucha ciudadana incluye en una primera etapa cinco protestas ante las oficinas centrales de la SSJ (este martes), ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (jueves 5), en la vía RecreActiva (domingo 8), en el Hospital General de Occidente (martes 10) y en las avenidas avenida Américas y López Mateos, en la Romería de Zapopan (jueves 12) “a ver si la Virgen nos hace el milagro de que esto ya se resuelva”.



SSJ PIDE UNA SEMANA

El secretario de Salud admitió en entrevista con Notisistema que la farmacia está cerrada, pero anunció que se abrirá en una semana. En tanto eso sucede, ofreció surtir medicamentos genéricos a los sobrevivientes la tarde de este martes.



“Obviamente en este periodo previo a la apertura de ese punto farmacéutico será medicamento genérico y posterior a la apertura reiniciará nuevamente medicamento con patente como ellos lo exigen”, dijo.



Respecto al adeudo de 14.2 millones de pesos, Cruces Mada comentó que se tratará de solventar en una semana.

MC