El Espinal ‘enfrenta’ abandono y descuido de sus adultos mayores

Oaxaca

102 personas de la tercera edad registran abandono parcial por parte de sus familiares en Espinal, Oaxaca. Esta comunidad cuenta con alrededor de 8 mil 300 habitantes.

"Antes de iniciar la estancia de día, Casa del Abuelo, tuvimos que hacer un censo entre la población para conocer cuántos personas de más de sesenta años, estaban en abandono total", señaló la Martina Antonio Esteva.

Reconoció que no hay en la cultura de que los adultos mayores puedan accesar a servicios de atención como son las estancias de día, ya que dijo, hay casos donde los familiares no les interesa ni siquiera pasar por ellos, para que puedan pasar un momento de convivencia con personas de su mismo rango de edad.

Dijo que también se presentan muchos casos en donde se considera que las estancias de día son "asilos" en donde se puede ir a recluir a los mayores, cuando en realidad, no se trata de olvidarse de ellos y dejarlos en un lugar, sino de que puedan sentirse mejor con un programa de actividades que les ayuden a tener una mejor salud física y emocional.

"Muchos de estos abuelitos tienen aún la idea de que se les va a maltratar, la idea es tener una convivencia pacífica con la que puedan salir adelante y continuar su vida. Gran parte de su problemática es que aún y que tienen familia, no hay cuidado de su salud, no hay quién los atienda, no hay en casa alguien que se dedique a cuidarlos, determinándose cierto grado de abandono o de descuido”, lamentó.

De acuerdo al INEGI, los adultos mayores en México pasaron de ser el 6.2% del total de la población en 2010 al 7.2% en el 2015.

Con esta información el INEGI confirma que el país se estaba volviendo una nación de personas mayores, la edad mediana en el país es de 27 años de edad.





dcr