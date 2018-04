Sin limitantes la adopción para gays en Tamaulipas

Ciudad Madero

En Tamaulipas la ley permite la adopción de menores a las parejas homosexuales debido a que existen lagunas en el Código Civil de lo Familiar, manifestó la diputada María de Jesús Gurrola Arellano. Señaló que uno de estos vacíos es que no se especifica las preferencias de género que deberán tener los integrantes de un matrimonio.

Ante el cuestionamiento sobre las legislaciones que se están realizando en el Congreso del Estado para que los matrimonios igualitarios puedan dar hogar a un niño, explicó que no se está trabajando en eso porque no existen impedimentos.

"Tanto las parejas como las personas homosexuales pueden adoptar en la entidad, porque la ley no detalla que tipo de sexualidad tienen que ejercer para arropar a un pequeño, a un discapacitado o un anciano", declaró la funcionaria.

Al respecto, dijo que las uniones entre dos hombres o dos mujeres todavía no se pueden efectuar sin un amparo, "eso solo es en el centro del país, aquí todavía se les pide un amparo. Pero ya con ese documento no hay una limitante y se les concede el acta de matrimonio como a cualquier otra persona". Agregó que en el tema de la adopción es distinto, "es aparte, al no ser señalado como prohibido o no estipularse especificaciones, automáticamente está permitido".





JERR