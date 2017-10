El adiós de un grande

Monterrey

La Preparatoria 2 ofreció un emotivo homenaje póstumo a Edgardo Sánchez y despidió como se merecía el coach Biónico luego de 33 años de colaborar en el programa de futbol americano de los Vaqueros.

Alumnos, ex jugadores, docentes y directivos de la UANL ofrecieron el último adiós.

El director de la prepa, José Ángel Ovalle; el director de deportes de la Universidad, Alberto Pérez, y el coach de los Auténticos, Antonio Zamora, hicieron la primera guardia.

"La comunidad de la Prepa 2 está muy consternada por este evento, pero bueno él también nos enseñó una experiencia de vida que hay que salir adelante ante la adversidad, él lo hizo con su dé_cit funcional que tenía", expuso Ovalle.

Al acto de despedida asistieron Francisco Javier El Abuelo Cruz y Hugo Sánchez Guerrero, ex alumnos de la Prepa 2.

También estuvo el diputado local, Andrés Mauricio Cantú, y directores de escuelas como FIME, Ingeniería Civil, FOD y Prepa 9.

El momento emotivo se presentó cuando apareció el fara-fara para entonar "Me re_ero a ti" o "Ese señor de las canas".

Agradecen apoyo



Más allá de los logros que tuvo como coach, Edgardo Sánchez fue un personaje que apoyaba en lo escolar y en lo personal a los deportistas de la Prepa 2, señaló Francisco Javier El Abuelo Cruz.

"A mí como cariñosamente lo conocíamos, El Biónico desde que estaba en la prepa siempre tuvo un gesto de amabilidad conmigo…es una pérdida muy lamentable porque ha sido un ícono de la preparatoria", expuso.

"Cariñosamente cuando lo veía siempre lo abrazaba porque él era Rayado y algunas playeras mías las tenía él de mis inicios…ojala Dios lo tenga en su gloria".

El central, Hugo Sánchez Guerrero, ex de Tigres, dijo: "La verdad que me sorprendió... lo conocí de hace 21 años que me tocó ser egresado de la Prepa 2", recordó Sánchez.

Minuto de silencio por el coach



En sesión ordinaria, los diputados ofrecieron un minuto de silencio por el fallecimiento de Edgardo Sánchez, El Biónico, quien fue coach de la Preparatoria 2. La petición del minuto de silencio fue realizada por el legislador Andrés Cantú, quien informó que Sánchez falleció a los 51 años a consecuencia de complicaciones por la diabetes que padecía.