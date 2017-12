Ex regidora y dentista exigen pago al municipio de Torreón

Torreón, Coahuila

La ex regidora por Movimiento Ciudadano, Élida Bautista, quien durante seis meses estuvo como suplente en el Cabildo de Torreón, exigió el pago por concepto de aguinaldo y prima vacacional.

Manifestó que el Ayuntamiento de Torreón no ha pagado la cantidad de 23 mil pesos que le corresponde de aguinaldo y prima vacacional, aún y cuando asegura que le corresponde y es un derecho.

Asegura que desde el pasado 7 de diciembre firmó el trámite para que se le entregara, pero dice "la han traído con puras vueltas".

Señala que en el área de contabilidad le indican que no pueden hacerle el pago debido a que el Ayuntamiento no tiene presupuesto.

"Estoy pidiendo nada más lo que me toca, porque es un derecho de ley. Si a mí no me lo quieren dar ni tampoco a los asistentes de los regidores porque dicen que no hay presupuesto".

De igual manera José Ángel Gómez Jaime, médico dentista, proveedor del Ayuntamiento, quien brinda servicios al personal sindicalizado, denunció la falta de pago, ya que de un adeudo de un millón 160 mil pesos, sólo 200 mil pesos se le ha abonado.

Mencionó que buscó en su momento con el director de Egresos, Javier Lechuga para cobrar los 960 mil restantes, pero le indicó que sería el Gobierno del Estado quien le pagaría.

"En un principio me habían dicho que esto se iba a pasar al Estado, luego me dicen que no y me regresaron las facturas porque no están capturadas en el sistema, me las regresaron y me dicen que las agregue el año que entra".

Menciona que el servicio que brinda es la atención dental de trabajadores sindicalizados y su familia, como parte de la prestación que tienen los empleados por parte del municipio.

Indicó que durante 10 años que ha brindado este servicio, no había tenido un retraso en el pago como en esta ocasión, toda vez que los pagos siempre se realizaban en el mes diciembre sin ningún problema.

dcr