Activistas de Tamaulipas buscan protección federal

Tampico

Pedirán activistas seguridad a la federación ante la falta de respuesta por parte del gobierno del estado, señaló el presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, Geovanni Barrios Moreno.

A un mes y medio de haber sido asesinada la activista Miriam Rodríguez en San Fernando, representantes de agrupaciones como la que ella encabezaba, siguen sin recibir la protección solicitada desde antes de este crimen, esto a pesar de haber insistido en la necesidad de contar con seguridad.

La víctima había solicitado protección de las autoridades, pues tenía miedo que un día la fueran a matar, sin embargo, el gobierno fue omiso.

Incluso existe un video donde Miriam, solicita a una funcionaria del estado, seguridad y argumenta que tiene miedo, pues tras una fuga masiva de reos del CEDES, dos de ellos eran secuestradores de su hija y por ello temía por su vida.

Barrios Moreno, dijo que en una llamada telefónica con funcionarios de Ciudad Victoria, le dijeron que para poder tener acceso a la seguridad solicitada, tenía que comunicarse con Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas y a quien señala como principal responsable (por omisión) de la muerte de la activista, por lo que se negó a hacerlo.

"Ahorita estamos trabajando en extender la solicitud a la federación para solicitar protección, esto al no tener respuesta del estado y esta solicitud la estamos haciendo mediante derecho y los derechos no son condicionados, porque ellos (autoridades estatales) me pidieron que me comunicara con Gloria Garza para tener acceso a la seguridad y es quien hemos señalado como principal responsable de la muerte de nuestra compañera Miriam y no lo voy a hacer", indicó.

Geovanni Barrios Moreno, dijo que él se encuentra registrado en el Sistema de Víctimas de México, por lo que la autoridad tiene esa obligación de brindarle protección sin ninguna condición, así como a todos sus compañeros víctimas, sostuvo.

Recordó que el único acercamiento que se dio fue días después del asesinato de la activista y hasta el momento no ha vuelto a tener respuesta por parte del gobierno a pesar del riesgo que representa, pues asegura que compañeros han sido amenazados por parte del crimen organizado. Enfatiza que continúan trabajando con medidas que ellos mismos han considerado.

Mientras que la presidenta de la Asociación Red de Desaparecidos, Josefina De León, señaló que nadie le ha hablado para tocar el tema de seguridad, hubo un acercamiento una semana después, pero desde entonces nada.

Esto a pesar de que hace un mes se entregó al propio gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una copia del oficio entregado en enero a la Gloria Garza solicitando seguridad. Tras poner el documento en manos del mandatario, le dijo que le hablaría, pero hasta el momento no ha habido señal alguna posterior a ese encuentro.

"De mis propias manos, yo entregué al gobernador una fotocopia del oficio donde hicimos la solicitud que nos recibieron en el mes de enero, para que él tuviera conocimiento, porque sabemos que muchas veces ellos ni se enteran, por eso lo hicimos, para que supiera que sí existe algo como antecedente, sin embargo ya pasó un mes. Me dijo que lo iba a ver, qué él me iba a llamar pero nada", expuso.

Ante las circunstancias, dijo que siguen trabajando en la búsqueda de sus familiares poco a poco avanzando, aunque ahora tomando medidas de precaución por cuenta propia, aunque no detalló cuales por cuestión de seguridad. Esto mientras se dan respuesta a lo que solicitaron, pues confían aún en que algo se pueda dar.

"Nosotros vamos a seguir señalando las cosas que están mal y porque por derecho nos corresponde por ciudadanos y como víctimas, vamos a seguir insistiendo en la seguridad", mencionó.

Agregó que se trata de un camino bastante pesado, esto mientras que el estado no reconozca la magnitud del daño y de la situación que ellos viven diariamente, por lo tanto, no quitarán el dedo del renglón, pues refiere que la muerte de Miriam no debe quedarse en el olvido.





JERR