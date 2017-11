Estudiantes de UAdeC señalan acoso sexual de maestros

Torreón, Coahuila

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila unidad Torreón, denunciaron acoso sexual por parte de los propios compañeros y maestros, sin que se haga nada por parte de las autoridades de la institución.

Valeria López Luevanos, estudiante y representante del grupo “Aliadas por el Derecho a Decidir”, dio a conocer que dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila y al interior de las facultades existe el acoso sexual y la violencia hacia las estudiantes.

Puntualizó que en particular existe el caso de un profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ha sido suspendido en varias ocasiones por acoso a varias alumnas en diferentes generaciones y las autoridades educativas sólo se han dedicado a reubicarlo de plantel.

“Las mismas autoridades administrativas no hacen las denuncias correspondientes, porque es un delito, pero no están canalizando de una forma adecuada y no están garantizando nuestra integridad emocional y física, al seguir permitiendo que estas personas sigan dentro de la institución”, señaló.

Investigarán casos de acoso en la FCPy S de la UA de C

La Coordinadora de la UAdeC unidad Torreón, Lorena Médica, acompañada de las integrantes del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IDIMU), dio a conocer que se indagará sobre el señalamiento, ya que por parte del IDIMU que desde hace cuatro meses trabaja en esta facultad brindando talleres, pláticas y recepción de solicitudes de atención a las estudiantes sobre empoderamiento, no habían recibido denuncia al respecto.

Lorena Medina, señaló que se iniciará una investigación a través del Consejo Directivo de la Facultad, debido a que no existe una queja directa por parte de ninguna de las estudiantes, por lo que invitó a las jóvenes a que se acerquen.

Aseguran que desde que se integró el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria que representa Sandra López Chavarría, se ha estado trabajando en los diferentes planteles de la universidad.

Actualmente son 25 casos de acoso, hostigamiento y violencia cibernética y familiar, distribuidos en las diferentes facultades, mismos que aseguran el 50 por ciento ya se encuentran en un proceso de solución.

Luz Elena Martínez, coordinadora de Salud, Protección y Desarrollo del IDIMU, indicó que brindan el apoyo, orientación y seguimiento a cada uno de los casos que se presentan por parte de las estudiantes, por lo que invitaron a las jóvenes a que se acerquen.

Por su parte Estela Licerio Ávila, mencionó que ya se platicó con la joven que hizo la denuncia pública, con quién están trabajando de manera coordinada, ya que forma parte de una de las organizaciones feministas.

