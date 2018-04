Por acoso de autoridades no han abierto negocios: empresario

Ciudad Madero

Negocios ubicados frente a la Plaza Jalisco llevan casi un año sin poder reactivarse, los propietarios declararon que Protección Civil les impide rehabilitarlos pese a ponerse al corriente en pagos y permisos.

Fernando García, propietarios de los locales, denunció la clausura permanente de 4 negocios por acoso de Protección Civil, afirmó que ya pagaron el predio y el Ayuntamiento les exige derecho de piso.

Explicó que entendieron el motivo del cierre de dos talleres por el tipo de giros, y porque "ellos quizá consideraron que no era una buena zona, pero ahora no nos permiten ni entrar a sacar todo para volver a utilizarlo y PC no nos da respuesta desde hace 10 meses".





JERR