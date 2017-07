Acepta Alfaro el reto de JADS sobre Temaca

Guadalajara

El llamado de Aristóteles Sandoval, hacía sus “detractores” en torno a que ofrezcan datos técnicos para ganarle el debate sobre Temacapulín y la presa El Zapotillo y no lo critiquen con “marrullerías”, es palabra que el alcalde de Guadalajara ha tomado, y ya cuenta con un equipo que revisa el estudio de la UNOPS para entonces ayudarle al gobernador “a enderezar el rumbo” en un tema que evidentemente no ha dejado buenos dividendos políticos para el ejecutivo estatal.

Alfaro Ramírez ha criticado la decisión del mandatario estatal entorno a llevar la construcción de la presa el Zapotillo a 105 metros y con ello inundar las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pero además, señaló que buscarán ofrecer alternativas que el Gobierno del Estado no ha contemplado, “le tomamos la palabra, estaremos presentes para fijar una postura, no para señalarle que se equivocó, por supuesto que le vamos a ayudar al gobernador a enderezar el rumbo de esto que él solo ha enredado y que tiene a nuestro estado en la indefinición de cómo abastecer de agua a Guadalajara y a los Altos de Jalisco”.

El presidente municipal de la Capital del Estado indicó que no considera un desafío esta situación, “no lo tomo como un reto, me parece que el gobernador precipitó una declaración y una postura; un estudio que costó tanto dinero cuando menos deberíamos tener la posibilidad de conocerlo, de estudiarlo”, pues recordó que el propósito central de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, era hacer un balance hídrico “el día de la presentación yo no escuché un solo elemento que nos permitiera entender cuánta agua hay disponible en la cuenca y en función de ello se definieran las decisiones que se deban de tomar”.

Luego de que el gobernador hiciera el anuncio de llevar la cortina de la presa a 105 metros, es decir, 35 metros más alta que los 80 que actualmente presenta, las críticas no se hicieron esperar, y por ello ´lanzó declaraciones que parecían dirigidas a los integrantes de Movimiento Ciudadano y el alcalde tapatío como su líder moral, "quién sea mi detractor que se siente en una mesa con datos técnicos, que se siente a debatir de manera técnica y científica no con marrullerías, ni ambigüedades ni con claroscuros si dicen se puede que digan cómo, cuánto en dónde, cómo llegaría, cuál es el balance hídrico, cuáles son las herramientas de innovaciones tecnológicas para que me puedan ganar el debate", enunció Aristóteles Sandoval.

Sobre el contenido de dicho mensaje, Alfaro Ramírez aseguró que todas las críticas que se han hecho al proyecto del Zapotillo tienen un fundamento técnico pero que el propio Aristóteles ha ignorado, “él constituyó un Observatorio del Agua que ha dado opiniones y ha aportado su visión con argumentos técnicos en donde están representadas las universidades,organizaciones y académicos que le han expresado muchos puntos de vista respecto a cómo se debe resolver este asunto”.

Insistió en que el Observatorio del Agua ha sido ignorado y sus argumentos dejados de lado por parte del ejecutivo estatal pero además, dijo que el debate va “ más allá de lo técnico, que claro que tiene un grado de importancia, pero también es un asunto de sentido común, lo que hizo el gobernador es un gran error, porque la discusión que se tiene que dar sobre la presa el Zapotillo, va mucho más allá de la altura de la cortina o de las definiciones que él ha tomado sobre pisotear los derechos que tienen los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

Alfaro Ramírez agregó que ya existe un equipo que estudia el documento de UNOPS, que consta de 4 mil páginas, pero que podrían emitir “un primer corte” el próximo martes, no obstante, añadió “también lo revisaré personalmente, yo espero que hacía mediados de la semana podamos tener ya un avance y espero poder ver al gobernador a principios de la siguiente semana para platicar con él sobre el tema”.

MC