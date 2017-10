Familiares de víctimas en "Los Chorros" solicitan apoyo

Saltillo, Coahuila

Familiares de las víctimas y sobrevivientes del accidente ocurrido la tarde del viernes en el kilómetro 232 de la Carretera 57, en el tramo conocido como "Los Chorros", de Arteaga, piden ayuda económica para cubrir los gastos hospitalarios y funerarios.



Pese a que el gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que será la administración estatal la que corra con los gastos de los sobrevivientes, los familiares expresaron que hasta hoy no cuentan con un documento que constate que está cubierta la cuenta, por lo que hacen un llamado para que se les proporcione un comprobante el que puedan presentar en la caja de los hospitales.

En rueda de prensa Humberto García Mejía, abuelo de Dylan y Marisol, María de los Santos García, tía de los niños y hermana de Francisco García, María Reyes, esposa de Pascual (fallecido) y Margarita Moncada, esposa de Gerardo (fallecido), Quienes estén interesados en proporcionar algún donativo a los familiares de Dylan y Marisol, pueden comunicarse con la Señora Petra al teléfono 8441860968.



aseguraron que hasta el momento nadie se les ha acercado para hacer el pago de los gastos funerarios o médicos.



Asimismo desconocieron a una mujer de nombre Adriana, quien a través de redes sociales está pidiendo apoyo económico para los familiares, señalaron que no la conocen, que no tienen contacto con ella y que no han recibido ayuda de nadie, excepto de Agustín Lobo, hasta el día de hoy.



Dentro de esta tragedia dijeron que se deben más de 200 mil pesos de gastos médicos por Dylan, más de 350 mil pesos de Francisco García, no saben el monto de gastos de Marisol, además de 6 mil pesos de los servicios funerarios por cada uno de los 6 fallecidos.



Expresaron también que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado tardó más dos días en liberar los cuerpos de las víctimas, ni la empresa propietaria del trailer, así como la empresa aseguradora se han responsabilizado por el accidente, además las autoridades no han determinado de quién es la responsabilidad.



Llamaron a que se ejerza presión a la aseguradora para que cubra los gastos que se han generado derivado del accidente ocurrido la tarde del viernes 6 de octubre.



El pasado viernes un trailer de doble remolque, que transportaba vigas de acero, impactó una camioneta Chevrolet Pickup, donde viajaban Gerardo y Pascual Castro Moncada, de 48 y 54 años, José Santos García Rivera, su hermano Francisco, Reyna Lucía Valdez y sus tres hijos, Marisol, Dylan y Edwin Leonardo, todos originarios del ejido El Poleo.

En este accidente perdieron la vida Gerardo, Pascual, José Santos, Reyna y Edwin; mientras que Francisco y los menores Marisol y Dylan sobrevivieron al accidente, pero resultaron gravemente lesionados y quedaron en orfandad.

dcr