Amenazan a padres de niños abusados en kínder de Chapala

A cinco meses de que saliera a la luz el presunto abuso sexual contra niños de un kinder en el municipio de Chapala, los padres de familia de los menores de edad son víctimas de amenazas por encargo de autoridades, denunciaron hoy en conferencia de prensa.

El acoso es para “que le bajemos” a la denuncia y no se involucre más al presidente municipal de Chapala, dijo el señor Ramiro Navarro, padre de una menor de cinco años presuntamente abusada.

“Queremos justicia. Sí he sido amenazado. No nada más yo. Las mamás también. Se les ha amedrentado a las tres, cuatro de la mañana en las puertas de sus casas tocándoles, aventándoles piedras. Ha habido muchas amenazas. La delegada del pueblo hizo su parte ahí en cuanto a amedrentar a que no se hicieran denuncias”, enfatizó el papá agraviado.

Para Karina, no ha sido fácil superar el trance y hasta se ha mudado del poblado. Su pequeña hija, aún no la ha vuelto a inscribir a la escuela. En tanto, los resultados de los exámenes periciales ginecológicos y psicológicos continúan “perdidos” desde abril pasado, pese a que el hecho se hizo mediático y ha intervenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Los padres lamentan que todavía no se involucre la directora del plantel escolar “Fray Juan Ruiz Cabañas y Crespo” donde sucedieron los hechos, y de quien afirman tiene responsabilidad directa en los hechos. Por el caso actualmente hay tres carpetas de investigación abiertas.

“En la segunda ampliación creo que tienen más elementos y esperemos que (las autoridades ministeriales) hagan su trabajo”, pidió el señor Ramiro, a quien lo han amenazado con endilgarle delitos para que se calle y deje de llevar a las madres de familia a las diligencias.

“Le suplicamos al gobernador, al fiscal Almaguer que ponga mucha atención en este asunto, que no se olviden que los niños no están sanos todavía. Están dolidos por todo esto que les pasó y ya han pasado más de cinco meses y no se les ha hecho justicia”, solicitó.

Los afectados, acompañados de su representante legal y del presidente estatal del PRD, Raúl Vargas López, afirmaron que las amenazas han sido consistentes, ya desde hace varias semanas y que aún persisten.

El presunto abuso sexual ocurrió en el kínder “Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo”, en la comunidad chapalense de San Nicolás de Ibarra, donde once niñas y niños habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de una maestra de inglés, actualmente bajo prisión preventiva.

Los padres argumentan la complicidad de dos sujetos del sexo masculino –no vinculados aún al proceso- quienes tenían acceso al kínder, hecho que aseguran no podría darse sin conocimiento de la directora.

