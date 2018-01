Es alarmante el incremento en abusos de autoridad: FundeNL

Monterrey

Para Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, y fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León (FundeNL), el incremento de más del 107 por ciento en los delitos de abuso de autoridad en la entidad es alarmante.

Y, señala, eso se debe, en parte, a la gran cantidad de policías que existen y laboran en el estado.

"Es alarmante esta cifra (2 mil 346 abusos de autoridad en el 2017), y nos confirma lo que les hemos estado diciendo, que no se va a alcanzar la paz con miles de armas legales en circulación.

"Tenemos ocho grupos de policías oficiales, estatal, rural, Fuerza Civil, municipal, federal, marinos, Ejército, gendarmería, miles de armas que no abaten la inseguridad", destacó la activista.

Además, indicó la mamá de Roy Rivera, quien hoy cumple siete años desparecido, por más intentos que han hecho a través de FundeNL para que las autoridades reaccionen ante este tema, la situación no cambia, o ha cambiado para peor.

"Desde FundeNL hemos estado mandando mensajes al gobernador en turno, cada año desde que hemos estado organizadas, al procurador en turno, ya conocimos cuatro y al Legislativo también les hicimos llegar una carta el año pasado llamándoles la atención de porqué no reaccionan, porqué ninguno de estos poderes reaccionan ante esto (el abuso de autoridad).

"Es alarmante y no vemos que cambien la estrategia, yo creo que como no son sus hijos, como a ellos no les hace mella este delito, pues así las cosas", mencionó Leticia Hidalgo en entrevista telefónica.

