Abundan charoleros “tercos” en vender cohetes

Monterrey

A pesar de los constantes operativos por parte de Protección Civil de Monterrey en el centro de la ciudad, decenas de comerciantes ambulantes continuaron con la venta de cohetes y fuegos artificiales, sin importar que venderlos fuera de una feria del cohete, autorizada por el Ayuntamiento, está prohibido.

Mediante un recorrido por la zona del Mesón Estrella se constató que decenas de comerciantes de los denominados "charoleros" vendieron estos productos al menos este sábado durante todo el día.

"Pues sí está mal, pero uno tiene que sacar para la papa, ni el gobierno, ni los periodistas nos van a dar para comer, ¿verdad?, entonces no se metan, no, no creo que por vender estos poquitos cohetes, vaya yo a causar un incendio o una explosión, se me hace exagerado.

"Es más ni juntando a todos los que andamos aquí vendiendo en charola, ni juntando los de todos, hacemos una explosión como la que hubo en el Estado de México, es más, fíjese bien, esa explosión fue en una feria del cohete, ahí está no que está muy seguro todo ahí, con nosotros no pasa eso, porque traemos muy poquita mercancía, no llega a nada", dijo Samuel Ortiz, vendedor informal.

Se observó que había vendedores de este tipo de productos por la calle Colegio Civil, en Juan Méndez, en Aramberri y en Espinoza, entre otras calles del centro de Monterrey.

La semana pasada, a raíz de denuncias ciudadanas, la dirección de Protección Civil de Monterrey realizó un operativo en los alrededores del Mercado Juárez y el Mesón Estrella para buscar productos con pólvora, y realizaron el hallazgo de media tonelada de cohetes.

Ese operativo fue encabezado por Erick Cavazos, director de Protección Civil municipal, quien en esa ocasión se dirigió a un negocio denominado 'Dulcería Chalo', donde detectaron cajas con cientos de kilos de fuegos artificiales, además de un camión tipo Panel que se encontraba en un estacionamiento público y que en su interior había 300 kilos en productos de pólvora.

"Lo que hacemos es que vendemos rapidito para no causar problemas ni que haya riesgos, son poquitas cosas las que tenemos a la venta, así es que no hay peligro de explosiones ni cosas de esas, además pasan los inspectores y no nos dicen nada, nos dan chance", comentó Gerardo Lomas, vendedor ambulante.

KDSC