Abogados denuncian ecocidio en Lomas de la Primavera

Guadalajara

Abogados colegiados denunciaron que una cañada natural ubicada en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan, es utilizada como tiradero de residuos, escombros y otros materiales de manejo especial, y hasta peligroso, ante la parsimonia de autoridades que no han frenado el problema.



El presidente del Colegio Barra de Abogados de Jalisco A.C., José Guadalupe Cruz Galarza, señaló a medios de comunicación que se trata de un delito ambiental “que no ha sido atendido por las autoridades”, a pesar de los antecedentes pues el lugar se utiliza ilegalmente como tiradero de escombro desde hace por lo menos seis años. Debido a ello, este organismo presentó una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).



Como consecuencia de lo anterior, la dependencia respondió que “la problemática referida se encuentra fuera del ámbito de su competencia, por lo que fue turnada a la Dirección General del Organismo Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, así como al H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, dependencias públicas federales y del Ayuntamiento de Zapopan, como al área de Inspección y Vigilancia”, según consta en el expediente DEN. NO. 352/2015.



Cruz Galarza añadió que se llamó a las autoridades enumeradas por la Proepa sin éxito, pues a la fecha no se han emitido medidas cautelares para evitar el impacto ambiental a esta zona.



“No pasa nada, los camiones de carga llegan cada 5 minutos y están tirando residuos día y noche”, sostuvo.



El Colegio Barra de Abogados de Jalisco recurrió por tanto a la figura de “denuncia popular”, que dirigió a la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco, Xóchitl Yin Hernández. Tampoco ha tenido respuesta, por lo que respaldados por la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, hicieron público el caso este viernes, exigiendo a las autoridades “dejen de ser omisas y se pongan a trabajar”, cumpliendo el mandato de protección del Área Natural Protegida (ANP) del bosque La Primavera y su franja colindante.



Zapopan rechaza negligencia: denunció a Proepa

Alfredo Martín Ochoa, titular de la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan, rechazó que la autoridad municipal haya sido omisa o negligente en el caso del tiradero ilegal de residuos en Lomas de la Primavera.



En entrevista con MILENIO Jalisco, el funcionario expuso que el problema data de ocho años, y que la presente administración “desde el año 2016 ha realizado operativos muy consistentes y de manera coordinada con la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Comisaría de Seguridad Pública” que culminaron con la presentación de una denuncia ante la Proepa el 3 de julio de 2017.



Uno de los operativos concluyó con un acta sancionatoria, una infracción y la clausura del sitio por la disposición incorrecta de residuos. Sin embargo, Martín Ochoa fue claro al señalar que no es el gobierno de Zapopan, sino dicha Procuraduría estatal, la instancia que tiene la competencia de ley para actuar, debido a naturaleza de los residuos que ahí se vierten, de manejo especial, que son competencia del gobierno del estado.



“Es a través de la Proepa que se debe de actuar no sólo para sancionar a los responsables de esas acciones, sino que con base a la ley, es la Procuraduría la facultada para exigir la reparación de daño y el saneamiento de todo ese ecosistema”, afirmó.



El entrevistado informó que se ha mantenido presencia de la policía con patrullaje, pero enfrentan el manejo clandestino a deshoras y el que desgraciadamente hay “gente de la zona que permite el tiradero de escombros por razones diversas… les otorgan algún pago, alguna contraprestación económica; hay muchos factores, delincuencia… un tema muy complejo”.



A pregunta expresa, admitió que esta cañada limita con el ANP Bosque La Primavera y que el tiro ilegal de escombros, residuos sólidos y otros materiales sí afecta el equilibrio ecológico.



Concluyó que se continuarán las acciones y se solicitará de nueva cuenta a la Proepa su intervención.

MC