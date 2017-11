Abdominales hiposupresivas y EBAH, un método para sentirse bien

Guadalajara

De su natal Barcelona a Guadalajara, donde radica desde hace años, Eva Escapa llegó a estudiar técnicas de ejercicio, nutrición, postura, respiración, y a buscar cómo se conecta el físico con la mente y el espíritu para lograr estar saludable y sentirse bien habitando ése que es el cuerpo de uno.



Instructora de yoga kundalini certificada por la Universidad de Guadalajara hace quince años, hoy Escapa da clases, ofrece cursos y comparte el conocimiento que ha ido adquiriendo. Indagó y estudió hasta desarrollar su propio método que llamó Equilibrio Básico Armonía Humana (EBAH) el cual combina varias de las técnicas que domina y trabaja en los tres niveles de la persona: físico, mental y espiritual.



“Desde que elegí el nombre EBAH, busqué concentrar todas las técnicas que ya están escritas, de base oriental la mayoría, de manera que sea fácil de impartir, que sea práctica, adaptable al día de hoy y al mundo como es ahora”, comparte Eva Escapa en entrevista con este medio. De entrada –advierte- es un método pera casi cualquiera, no exclusivo sólo para la gente joven o sólo para la gente flexible.



“Lo que yo hago es transmitir a través de técnicas triangulares, una disciplina con un método personalizado de trabajo físico, mental y espiritual, para que el individuo pueda sentir el placer de vivir en el cuerpo como tal en todos sus aspectos y poder generar paz. Ésa es la idea: Paz, en un cuerpo que se siente bien, en armonía”, recalca.



Por una parte, el método EBAH incluye la técnica abdominal hipopresiva, la cual se basa en una tradición oriental que permite, a través de diversas posturas con respiraciones y movimientos específicos, revertir el efecto de la gravedad y del tiempo. En pocas palabras, se fortalece el abdomen y el suelo pélvico, así como la musculatura profunda de la espalda y órganos internos. La práctica de estos ejercicios abdominales, se combina también con el aspecto de nutrición.



La instructora explica que, en principio, la persona debe aprender a realizar las abdominales hipopresivas mediante un curso, donde además de comprender la técnica entenderá cómo se relaciona con todo el método. “Tomas el curso, que digamos es como un manual, que ya puedes seguir como hábito el resto de tu vida”, señala. Esto es, sin necesidad de recurrir a clases específicas. Escapa complementa su propuesta con otros servicios, como corregir la postura por medio de alinear la columna y planes nutricionales individualizados, según el tipo de sangre, ritmo cronobiológico, gustos personales y estilo de vida.



“De nada o de poco sirve realizar el ejercicio físico si tienes unos hábitos de alimentación incorrectos, o si eres una persona estresada o no descansa lo suficiente o no está haciendo lo que le gusta en la vida… Si te duele tu cuerpo o te ‘duele’ la mente o no comprendes porque estás aquí”, enfatiza.



Para ello en el centro que dirige, Eva Escapa ofrece programas enfocados a mejorar los hábitos alimenticios, que toma en cuenta aspectos genéticos y “la repetición de patrones de alimentación que venimos cargando por generaciones. ‘Heredamos’ conductas”, apunta. De esta manera, a partir de una consulta se evalúa el estado de bienestar general, se diseña y da seguimiento al plan individualizado para lograr equilibrio y bienestar general. La entrevistada, quien es la primera en aplicar su método para sí misma, afirma que gusta de compartir este conocimiento, que no tiene que ver con ninguna religión ni filosofía, ni exige un tipo de alimentación.



¿Para quienes? La técnica abdominal hipopresiva y el método EBAH pueden ser practicados casi por cualquier persona a partir de los ochos años de edad, cuando los niños ya pueden comprender su cuerpo y prestan atención para aprender, hasta adultos mayores. Cabe destacar que junto a las abdominales hiposupresivas, se incluyen ejercicios de Kegel o de contracción del músculo pubocoxígeo, destinados a fortalecer los músculos pélvicos.



Con su práctica, explica, se previene un problema común de los adultos mayores, que es la incontinencia urinaria. Al fortalecer los músculos pélvicos se favorece el control de esfínteres, por lo que a ayuda a evitar la pérdida de orina e incluso la incontinencia fecal. Estos ejercicios también son recomendables para facilitar el parto y para mejorar la vida sexual.



La técnica está contraindicada para personas con parálisis cerebral, y quienes tengan restricciones médicas por presión arterial muy alta o baja. A estos últimos Eva Escapa no los deja ir con las manos vacías, pues les ofrece recomendaciones de estímulo de vida que les puedan servir. Al final, la meta es que el ser humano pueda vivir en su condición lo mejor posible, dice.



Como último apunte, Eva Escapa hace énfasis en que el mejor aprendizaje es lograr el control y conocimiento de tu propia persona. “La felicidad es un momento que se experimenta al igual que la frustración, el miedo, la duda. Son momentos. Sentirte en paz, en cambio, debe ser un estado permanente, y aunque aparezca ese rato de frustración o de coraje, que no te robe la paz”.



CLAVES

Proceso



Es un método desarrollado por Eva Escapa donde el equilibrio del ser se trabaja con varias técnicas y a los tres niveles: físico, mental y espiritual.



Parte de la combinación de tres aspectos: la técnica abdominal hipopresiva, la respiración y la nutrición.



ABDOMINALES HIPOPRESIVAS. La técnica se basa en una tradición oriental, que permite a través de diversas posturas con respiraciones y movimientos específicos, revertir el efecto de la gravedad y del tiempo. Fortalece el abdomen y el suelo pélvico, los músculos de la espalda y órganos internos.



RESPIRACIÓN. A través de varias técnicas se aprovecha el oxígeno como ‘combustible de energía’ y nivelador de control del estrés.



NUTRICIÓN. El método Ebah conlleva planes nutricionales 100% personalizados (según tipo de sangre, ritmo cronobiológico, gustos personales y estilo de vida)



Fuente: Centro Equilibrio Básico Armonía Humana (EBAH), recuperado en: https://centroebah.com/

MC