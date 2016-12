Verifican lugares de venta de cárnicos en Zapopan

Guadalajara

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, ha realizado 98 revisiones a carnicerías, 22 pollerías, 6 a obradores y 7 a establecimientos de venta de alimentos localizados en diversos puntos del municipio esto ante el aumento del consumo de carne durante esta temporada.

El titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Luis David González González, informó que en este operativo especial que arrancó el 1 de diciembre y se pretende concluya el próximo 31, se han realizado tres apercibimientos en establecimientos municipales —una carnicería, un obrador y un local de venta de alimentos— por no cumplir con los requisitos establecidos en higiene y salubridad. De no subsanar estos estándares serán clausurados por la autoridad zapopana.

Los inspectores vigilan que no se vuelvan a etiquetar los productos cárnicos, embutidos y pescados que se ofrecen en venta al público; esto es, que no sea modificada su fecha de caducidad, además se piden los permisos correspondientes para venta de cárnicos. Las enfermedades transmitidas mediante alimentos —tales como el Escherichia Coli y Salmonelosis— se pueden evitar si no se consumen productos caducos.

A su vez, el funcionario también recomendó a la población evitar en medida de lo posible la compra de este tipo de productos en tianguis. Además, explicó que los productos deben presentar siempre un color rojo intenso, nunca amarillo o gris y que en caso del pollo o pavo, no deben contener sangre o humedad.

En Línea Zapopan se pueden realizar reportes o denuncias de manera anónima en el enlace: http://www.zapopan.gob.mx/lineazapopan/

MC