Venden “Judas” para quemar en casa; las figuras tienen pólvora y juegos pirotécnicos  

Toluca

A pesar de que la tradición de la quema de judas, o figuras elaboradas con juegos pirotécnicos, pólvora y cartón supuestamente debería estar controlada y ejercida únicamente en la Plaza de los Mártires, la venta de estas artesanías se extiende por diversos puntos de Toluca, son encendidas como parte del Sábado de Gloria. Juan Álvarez Sánchez, platicó que durante el mes de abril se dedica a la producción de los llamados "Judas", figuras esculpidas a base de cartón, engrudo, y otros materiales como alambre y del que destaca la pólvora.

Imágenes de diablos, animales, presidentes de México o de Estados Unidos como Donald Trump que representan las vicisitudes a las que se enfrentan los mexicanos como la pobreza, el alza en el costo de la gasolina o bien, las elecciones a gobernador.

Dichas figuras con medidas de hasta dos o tres metros, llamadas monumentales, son registradas para concursar en la convocatoria que abre el museo Luis Nishizawa desde hace 24 años y que tiene como finalidad conservar una tradición que además de católica, involucra una de las actividades más riesgosas que se desarrollan habitantes del Estado de México, la pirotecnia.

TE RECOMENDAMOS: IIFAEM otorga registro a 82 artesanos de Ecatepec



Los ganadores de cada año son acreedores a premios económicos, y todos los inscritos acuden a la plaza de los Mártires durante el Sábado de Gloria para cumplir con la quema controlada y protegida por la Dirección de Protección Civil.

Sin embargo, en algunos puntos de la ciudad, como la Central de Abasto y otras delegaciones, los artesanos ofrecen piezas que oscilan entre los 300 y 600 pesos, no rebasan el medio metro de largo, pero todos pueden ser encendidos en casa, con la familia, quizá poniéndose en peligro.



"Nos dedicamos intensamente a la elaboración de las piezas durante cuatro días, más por tradición que por negocio. He participado y hasta fui premiado hace ocho o nueve años, me vinieron a visitar y me pidieron entrar al concurso". Pero a lo largo de 15 años, este artesano ha conservado la actividad que a su parecer, apenas retomó una nueva fuerza a raíz de los concursos convocados por el museo.

KVS