Por inseguridad cierran Universidad en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Sin dar a conocer la causa exacta por parte de los directivos a sus alumnos la Universidad Valle de México (UVM) Campus Nuevo Laredo cerró sus puertas y solo dejó un mensaje en el área de acceso al plantel.

Presuntamente desde el pasado jueves ya no dejaron ingresar a nadie los guardias de seguridad privada que aún permanecían resguardando el lugar, sin embargo fue hasta este domingo cuando se colocaron los mensajes en la puerta y las instalaciones se encontraban completamente solas.

El mensaje colocado se lee de la siguiente manera:

"A toda la comunidad se les informa que por causas de fuerza mayor se suspenden actividades hasta nuevo aviso".

La institución de nivel medio y superior se encuentra ubicada en la colonia Concordia y en su estacionamiento solo estaban los vehículos oficiales, en el lugar no se encontró a alguna persona que pudiera proporcionar alguna información al respecto.

En su cuenta oficial de Facebook UVM Campus Nuevo Laredo, se publicó el siguiente mensaje:

"Respecto a las colegiaturas es importante que se sepa mientras que el Campus esté cerrado no se les hará cobro y que la institución va a reponer las clases que se pierdan. Se tomó la decisión de cerrar el campus porque no hay condiciones de seguridad para la comunidad universitaria. Gracias".

Aunque se ha buscado entablar comunicación con el Rector Jorge Luis López Vargas, hasta el momento no ha respondido al llamado de este medio de comunicación.

Algunos alumnos que prefirieron no mencionar su nombre señalaron que se encuentran preocupados por la situación, ya que de no reanudar los estudios la institución perderá el curso escolar.

"Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y pues no sabemos cuándo vayan a abrirla, lo malo es que no nos dicen nada porque no hay nadie que nos informe, ahora nuestros papeles están allí adentro si nos queremos cambiar de universidad no vamos a poder, no queda más que esperar". Comentó el joven estudiante.