Torton derriba poste y deja sin luz a vecinos de Xonacatlán

Xonacatlán

Desde las primeras horas de este sábado un camión pesado derribó un poste de luz que dejó sin luz a decenas de vecinos de la cabecera municipal de Xonacatlán. El responsable se dio a la fuga y personal de la Comisión Federal de Electricidad ya labora en el lugar.

Los hechos se registraron sobre Miguel Hidalgo entre Francisco I. Madero y 5 de Mayo, por el fuerte golpe el poste que tenía un transformador cayó por completo y quedó atravesado sobre toda la calle. Por esta situación decenas de casas, negocios y talleres de peluches se quedaron sin luz.

De acuerdo con algunos vecinos no es la primera vez que pasa esto por el exceso de velocidadad y la falta de precaución con que conducen algunos automovilistas. "Es una calle principal y todos los días pasan muchos choces, el problema es que es doble sentido, no tiene buena señalización y no hay topes, es un peligro para todos".

Alrededor de las 10 de la mañana personal de la CFE y la empresa de Telecomunicaciones Megacable acudieron a la zona para comenzar mas labores de retiro de cables y fibra óptica para reinstalar los servicios lo más pronto posible.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable se dio a la fuga.

La falta de personal de tránsito, que actualmente está asignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES)-dijeron- ha provocado que la gente maneje como loca y provoque accidentes. "Tan solo esta semana hubo dos percanses sobre la carretera federal Toluca-Naucalpan y un joven perdió la vida luego de ser atropellado en la calle Independencia, que es la entrada principal, y donde no hay policías".

RAM