Toman gasolineras en Temoaya; en Atlacomulco bajan precios

Al menos 11 gasolineras establecidas a lo largo de la carretera Toluca - Atlacomulco redujeron la capacidad de atención de sus clientes pues prevén que ya no tendrán gasolina, ya que no les cargaron combustible y algunas varió el precio con respecto al resto de las estaciones que oscila entre los 16 pesos la Magna, 17 pesos la Premium y hasta 20 pesos el Diésel en algunos casos.

Con base en lo referido por los responsables de dichas estaciones, actualmente trabajan con menos de 20 por ciento de su capacidad, puesto que no llegaron pipas para recargar ningún tipo de gasolina, por lo que esperan a que mañana puedan cargar, aunque "no sabemos qué va a pasar, porque los dueños no nos dicen nada, solo sabemos que no tenemos producto suficiente".

Tres de la totalidad de las despachadoras mencionadas en esta región se encuentran cerradas por falta de combustible y no saben hasta cuándo van a reabrir porque no han recibido noticias de Petróleos Mexicanos (Pemex) para cargar los contenedores, que a decir de los trabajadores del lugar "usualmente es en lunes, pero esta vez no hubo noticias".

"No sabemos qué va a pasar porque no hemos tenido noticias sobre que haya gente planeando tomar las estaciones, pero los despachadores complementan sus salarios con propinas, y además, nadie nos ha dicho si trabajamos o cerramos toda la semana. Estamos completamente a la deriva".

En el municipio de Temoaya, habitantes de la región tomaron cuatro estaciones ubicadas en la vía desde la cabecera municipal hacia Toluca y se extendieron hacia el municipio de Villa Victoria, al lugar acudieron elementos de la Policía Federal para retirar a los manifestantes e impedir más disturbios.

"No queremos que nos tomen fotos ni video por temor a represalias, pero estamos apoyando las protestas que emprendieron los ciudadanos a nivel nacional. Estamos unidos y creo que todos estamos enojados porque este incremento en el precio nos perjudica a todos".

Los inconformes aseguran que no pertenecen a organización o partido político alguno, sino se trata de habitantes que apoyarán con la toma de gasolineras como parte de las expresiones en contra de la medida federal.

