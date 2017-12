Suspensión en elección de Fiscal Anticorrupción es para mejorar el proceso

Guadalajara

Gabriel Valencia, aspirante a Fiscal Anticorrupción que obtuvo una suspensión provisional en el proceso para la elección de dicho cargo, afirmó que la decisión para buscar un amparo fue personal y no intervino su hermano el diputado Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano.

Además niega que él sea un tropezón en la elección del Fiscal Anticorrupción y culpó de esa situación al gobernador Aristóteles Sandoval por no respetar la opinión técnica del Comité de Participación Social.

"Obtuve un tercer lugar en la opinión del Comité. Y lo que estoy reclamando en el amparo es el actuar del gobernador quien incumplió con la convocatoria porque no respetó la opinión del Comité de Participación Social que era el encargado de revisar cuáles son los mejores perfiles. Y el gobernador quiso mandar a perfiles que están en inferior del suscrito. Y lo único que busco es que el proceso que debe ser de anticorrupción que sea de forma correcta", dijo en entrevista para MILENIO.

TE RECOMENDAMOS:Suspensión detiene elección de Fiscal Anticorrupción en Jalisco

Afirmó que la constitución y normatividad establecen la obligatoriedad del respeto al informe que emita el Comité de Participación Social, esto a pesar de que se repite que no es vinculatorio el informe de los cinco notables. Además hizo referencia a que Aristóteles Sandoval se había comprometido de enviar a los mejores perfiles y simplemente a Gabriel Valencia lo brincaron.

Sobre la relación sanguínea entre el aspirante Gabriel Valencia y el diputado Augusto Valencia, el primero dijo que "desconozco cuáles son los factores pero sí es por esta situación (que me haya dejado fuera), pues me extraña que se me esté discriminando por ser hermano del diputado Augusto. Máxime que yo solicité al diputado Augusto que se abstuviera de participar en esta elección por esta situación, para dar un margen de equidad a todos los participantes".

MC