CdMx se va “al carajo” si no se invierte en agua: titular del Sistema de Aguas

México

De no invertirse 8 mil millones de pesos anuales en infraestructura hidráulica a la capital del país se la “cargará el carajo” en 50 años, advirtió el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre.

Al participar en el foro “Funcionamiento del agua subterránea en la cuenca de México. Mitos y realidades”, mencionó que esta situación se debe a la sobreexplotación que se da al acuífero que abastece a la capital del país.

“El dato que tengo es que hay ciento por ciento de posibilidades de que a la ciudad se la cargue el carajo si no hacemos algo ya... Ojalá haya elementos para contradecir eso”, dijo.

El funcionario mencionó que el abastecimiento de agua en la capital no es un tema fácil, pues se encuentra a 2 mil 200 metros por encima del nivel del mar y a 500 kilómetros de la costa.

En este sentido, dijo que a la fecha 18 por ciento de la población recibe agua por tandeo, 50 por ciento tiene líquido pero sin buena presión y 10 por ciento del servicio es de mala calidad.

Lo más preocupante es que no se está obteniendo el agua de manera sustentable, señaló.

“La solución además no es la correcta, no estamos caminando en un sistema donde podamos ir mejorando las cosas, sustentados en una solución que no es la correcta, porque es un abastecimiento que se basa en una sobreexplotación del acuífero”, detalló.

Dijo que los 8 mil millones necesarios para revertir la situación actual se necesitarán durante los próximos 25 años, es decir, casi el triple de lo que se asigna en el presupuesto al SACM.

Con este recurso se llevarán a cabo acciones integrales para tratar el agua de lluvia, eliminar fugas, rehuso del líquido al máximo, recarga del acuífero con agua potable tratada, buscar una nueva fuente de abastecimiento y reducir el consumo hasta 30 por ciento en los hogares capitalinos.

Por tanto, el objetivo es formalizar un plan en este sentido que abarque por lo menos a las siguientes tres administraciones, para reducir 50 por ciento la explotación del acuífero.

“Necesitamos dar la voz de alerta y que esto traspase administraciones y partidos políticos, porque es el servicio de agua de la ciudad”, destacó.

Aguirre detalló que actualmente las fugas significan perder 12 mil litros por segundo y una de las metas es reducir por lo menos a la mitad esta cifra, lo que se considerará “razonable para una ciudad como la nuestra”.

La otra meta es bajar el consumo en las viviendas, pues si se hace un comparativo demuestra que sí se puede, pues aquí se consume, por ejemplo, 10 veces más de lo que un ciudadano en Bogotá, Colombia.

Sin embargo, mencionó que el tema es muy complejo porque se debe tratar a nivel metropolitano.

Actualmente, se extraen del acuífero entre 45 mil y 50 mil litros cúbicos por segundo.

CREAN FONDO DE 210 MDP PARA REHABILITAR 214 ESCUELAS

El Gobierno de la Ciudad de México creó un fondo de 210 millones de pesos para la rehabilitación de 214 escuelas de nivel básico.

Al anunciar el inicio de los trabajos en la primaria Francisco Medina Asencio, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó además la creación de la Universidad Agropecuaria, que estará ubicada en Milpa Alta y tendrá capacidad para 200 alumnos.

“Es un fondo importantísimo que se suma a la inversión directa de más de 180 millones. Esto se requiere con urgencia en muchas de las escuelas de la Ciudad de México”, señaló.

Los recursos para la rehabilitación de los planteles de la capital provienen de la Asamblea Legislativa, el gobierno central y la Secretaría de Educación Pública.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, Cynthia López, dijo que los planteles a intervenir están distribuidos en las 16 delegaciones, con el objetivo de que los estudiantes tengan mejores instalaciones.

Los trabajos son para mantener a la CdMx como la entidad con el mejor nivel educativo en el país.

“Aprobamos este fondo para que los niños cuenten con mejores instalaciones, que los maestros puedan impartir sus clases con gusto y orgullo y que los padres de familia estén tranquilos que sus hijos están en una escuela segura y de calidad”, abundó.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, dijo que es un fondo histórico con el que se demuestra que cuando hay coordinación entre los distintos niveles de gobierno se logran objetivos claros.