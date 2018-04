En Benito Juárez no queremos narco como en Tláhuac: Taboada

Ciudad de México

El candidato de la Coalición Por la CdMx al Frente a la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada, inició su primer día de campaña en el puente de Viaducto y Doctor Vertiz en la colonia Narvarte, límite de la demarcación, donde aseguró que no dejará que el narcomenudeo llega a Benito Juárez, ya que seguirán los programas de prevención.



“No queremos que se nos meta el narco de Tláhuac, hoy gobernado por Morena. No queremos que aquí en Benito Juárez tengamos esos gobiernos fallidos que han abandonado a las víctimas o que inclusive han sido irresponsables en el ejercicio de su gobierno, hoy estamos aquí en ese dilema y hoy estamos juntos para dar la batalla y para dar un gran triunfo”, expuso.

“Porque aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos, porque seguimos queriendo vivir de este lado de la calle”.

Dijo que tiene tres ejes principales a reforzar: garantizar seguridad y agua, espacios públicos y combate al desarrollo inmobiliario desordenado.

“Vamos a combatir la inseguridad de manera frontal, porque hoy la inseguridad nos tiene azotados como país, es el resultado de la fallida estrategia del gobierno federal priísta que, sin duda, ha sido un reflejo en las 16 delegaciones. Que no nos quieran engañar, aquí estamos seguros y con el equipo suficiente para decir cómo y cuándo vamos a combatir el delito con acciones de inteligencia y coordinación”.

Propuso la ampliación del centro de seguridad C2 para que se monitoreen las calles de Benito Juárez, con tecnología y la creación del Centro de Atención a Víctimas que será establecido desde el primer día de su gobierno, además de modernizar las alarmas vecinales de manera que garanticen la seguridad de los vecinos, aunque ellos no estén en su casa.

“El vecino de Benito Juárez no le roba al vecino de Benito Juárez, lamentablemente tenemos personas de otras delegaciones que vienen y lastiman el patrimonio de nuestros vecinos, por eso planteamos mayor patrullaje y blindar nuestras fronteras con tecnología que permita saber quién entra a delinquir a nuestra alcaldía”.Reconoció que hay un problema con la seguridad, por ello propuso “cuidar a los vecinos, establecer nuevas dinámicas de trabajo en este nuevo esquema de facultades para las alcaldías, porque aquí no se trata de decir que aquí hay inseguridad y que en Tláhuac le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, eso es un discurso mentiroso, un discurso que lo único que quiere hacer es engañar a los vecinos.

"El problema no puede ser en unas delegaciones un problema del delegado y en otras no, como el caso del narcotráfico y narcomenudeo en Tláhuac, por ejemplo, no tenemos que echarnos la bolita y decir que es problema de la SSP, nosotros asumiremos el reto de manera coordinada", dijo.

Aseguró que se van a combatir las fugas de agua en Benito Juárez, porque 40% del agua se va en fugas, y a las alcaldías les tocará atender con un programa de 365 días, las 24 horas del día, las fugas de agua, para erradicarlas.

Recordó que se está dando la batalla por espacios públicos para los vecinos.

“No queremos más centros comerciales, aquí estamos peleando, desde hace unas semanas, para que la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un espacio de cinco hectáreas, se convierta en un gran parque público para los vecinos, no solamente de la colonia Narvarte y de la colonia Álamos, sino un espacio público para la ciudad”, dijo.

Sobre el desarrollo inmobiliario garantizó que se combatirán las irregularidades.

“Ni un centímetro más de varilla fuera de la ley, vamos a combatir el desarrollo urbano ilegal, desordenado, que fue la herencia de ya saben quién en el año 2000 con la promoción del Bando Dos”.

“Nosotros no vamos a dar ni un solo trámite y ninguna sola manifestación hasta en tanto no haya compromiso, hasta que no haya un plan maestro por parte del Instituto de Planeación que se planteó en el Constituyente. No vamos a aceptar un nuevo Bando Dos”.

En el evento ciudadano estuvo acompañado por diferentes liderazgos del que integran el Frente (PAN, PRD, MC), Isabel Gómez Ramos presidenta del Comité Ejecutivo Delegacional del PRD, el presidente del PAN en CDMX, Mauricio Tabe, el presidente del PAN en BJ, Federico Chávez, y los ex delegados José Espina, vocero del Consejo Estratégico y Germán de la Garza Estrada, así como de los candidatos a concejales por Benito Juárez.